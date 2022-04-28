سحور خاص.. بشرى تشارك جمهورها بصورة لها مع محمود حميدة| شاهد

نشرت الفنانة بشرى صورة لها مع الفنان محمود حميدة ، وذلك من خلال خاصية استورى عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وكتبت بشرى “ سحور خاص جدا ”.

ويذكر ان أكدت الفنانة بشرى، أنها تُفضل السينما عن الدراما، والتواجد بها، وأنها مع فكرة المسلسلات القصيرة بعيداً عن الثلاثون حلقة التي اعتاد عليها الجمهور.

وقالت بشرى، في تصريح خاص لـ “صدى البلد”: " أنا أفضل السينما عن الدراما، أحبها ولكن لست أميل إلى فكرة الـ ٣٠ حلقة، ومعجبة جداً بفكرة الخمس والعشر حلقات، شئ واقعي جداً للفريق خلف الكاميرا وأمامها، وللصناعة بشكل عام لأنها تتيح فرصة لأعداد أكبر للعمل".