عاجل
أخبار التعليم| آخر موعد لتسجيل طلاب الدراسات العليا بتجارة عين شمس.. الفرصة الأخيرة لتقديم الالتماسات على نتيجة الترم الأول بآداب جامعة حلوان أخبار الفن| وفاة الفنانة فاطمة مظهر .. تصريحات نجوم مسلسل انحراف أخبار الرياضة.. كلوب يتجاهل محمد صلاح ويتمنى تتويج ماني بالكرة الذهبية.. بيان ساخر من الاتحاد الجزائري على تصريحات إيتو أخبار السيارات| لأول مرة.. شيفروليه: كورفيت تأتي بنموذج هجين وآخر كهربائي.. مرسيدس تكشف عن T-Class لأول مرة في إطار تعاون مع رينو المركز التخصصي للقلب والجهاز الهضمي صرح طبي متميز على أرض سوهاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سحور خاص.. بشرى تشارك جمهورها بصورة لها مع محمود حميدة| شاهد

صدى البلد

نشرت الفنانة بشرى صورة لها مع الفنان محمود حميدة ، وذلك من خلال خاصية استورى عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”. 

 

وكتبت بشرى “ سحور خاص جدا ”. 

 

ويذكر ان أكدت الفنانة بشرى، أنها تُفضل السينما عن الدراما، والتواجد بها، وأنها مع فكرة المسلسلات القصيرة بعيداً عن الثلاثون حلقة التي اعتاد عليها الجمهور.

وقالت بشرى، في تصريح خاص لـ “صدى البلد”: " أنا أفضل السينما عن الدراما، أحبها ولكن لست أميل إلى فكرة الـ ٣٠ حلقة،  ومعجبة جداً بفكرة الخمس والعشر حلقات، شئ واقعي جداً للفريق خلف الكاميرا وأمامها، وللصناعة بشكل عام لأنها تتيح فرصة لأعداد أكبر للعمل".

محمود حميدة الفنان محمود حميدة الفنانة بشرى نستجرام انستجرام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء ليلة القدر .. 7 كلمات تفتح لك الخير.. وأفضل 210 أدعية رددها الآن

دعاء ليلة القدر 27 رمضان.. 7 كلمات أوصى بها النبي رددها الآن

دعاء ليلة القدر 2022 .. مكتوب قصير

متى ليلة القدر 2022 ؟ إعجاز قرآني يؤكد ظهورها في 27 رمضان

علامات ليلة القدر .. هذه الأمارات تحسم حقيقة ظهورها في ليلة 25

التأهل مباشرة او ملحق في قطر.. 3 قرارات نهائية تحسم إعادة مباراة مصر والسنغال

حبس مرتضى منصور سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه لسبه محمود الخطيب

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني .. أفضل دعاء فى ليلة القدر

ترشيحاتنا

تقسيط الضريبة الجمركية على الآلات والمعدات التي لا تتمتع بأي إعفاءات

أخبار التكنولوجيا| ماذا سيتغير في تويتر بعد استحواذ إيلون ماسك عليه؟.. موتورولا تعلن عن أقوى هواتف أندرويد بكاميرات غير مسبوقة

وظائف جديدة بمعهد بحوث البترول| كافة التخصصات المطلوبة

كلوب متجاهلا محمد صلاح: علينا الفوز بأبطال أوروبا ليتوج ماني بالكرة الذهبية

مواعيد مباريات اليوم الخميس 28-4-2022 والقنوات الناقلة

روجينا لصدى البلد: كنت خايفة من شخصيتي في مسلسل انحراف.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط هواتف آيفون وعملات أثرية مهربة مع راكبين في مطار برج العرب.. صور

محافظ الإسكندرية: إحكام الرقابة على طول الكورنيش استعدادا لـ عيد الفطر

جلسة تصوير خاصة للنجمة لوسي في صدى البلد على هامش ندوة مسلسل"انحراف"|شاهد

كريم قاسم: تعجبت من رد فعل الجمهور على زواجي من عبير صبري بـ"يوتيرن".. واستقبلت النقد بترحاب |حوار

فيديو

روجينا لصدى البلد: كنت خايفة من شخصيتي في مسلسل انحراف.. فيديو

لوسي لصدى البلد: شيلت حواجبي بالموس عشان أظهر زي الشيطان بمسلسل انحراف

المخرج رؤوف عبد العزيز: "روجينا تاريخ كبير ولسه عندها أكتر".. فيديو

مصرع شخصين.. تفاصيل انقلاب حافلة بالقرب من شرم الشيخ |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

"تم البدر بدرى" أغنية الوداع

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٢) .. توشكى الخير

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ