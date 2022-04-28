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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أول خطوة في سوق الـPBV.. كيا تكشف عن "نيرو بلس" المخصصة لسيارات التاكسي

كيا نيرو بلس
كيا نيرو بلس

كشفت شركة كيا، المملوكة للشركة الأم “هيونداي جروب” الكورية عن إصدار جديد من سيارتها نيرو مخصص ليكون سيارات أجرة ، وهي الخطة الأولى للعلامة التجارية نحو اقتحام سوق المركبات مخصصة الغرض (PBV).

 

تسمى سيارة الأجرة الجديدة "كيا  نيرو بلس" ، وهي تعتمد على الجيل الأول من سيارات كيا نيرو الكهربائية المعروف سابقًا باسم كيا e-Niro.

كيا نيرو بلس

الاختلاف الأكبر بين نيرو العادية ونيرو بلس هو أنها أطول بمقدار 10 ملم  وأكثر ارتفاعا بمقدار 80 ملم من نيرو القياسية في محاولة لزيادة المساحة الداخلية.

كما أعلنت كيا أن كثير من الزخارف والجماليات في المقصورة الداخلية لكيا نيرو تم تقلصيها في النسخة التجارية من  نيرو بلس مع مقاعد أصغر وأبواب أقل سمكا . كما تمت إضافة مقابض أبواب مساعدة لتحسين السلامة وإمكانية الوصول.

كيا نيرو بلس

تخطط  كيا  أن تصبح رائدة في سوق المركبات مخصصة الغرض PBV بحلول عام 2030. ومن المقرر طرح أول PBV من صانع السيارات الكوري في عام 2025 وسيكون متوافقًا مع العديد من أشكال وأحجام النماذج المختلفة.

 

قال سانداي كيم، رئيس قسم أعمال eLCV في كيا: "تعمل كيا على تغيير إستراتيجية مع الوضع في الاعتبار والتركيز على نشر  المركبات الكهربائية ، وتقديم منتجات تنقل جديدة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المستخدمين في الأسواق حول العالم. ستكون نيرو بلس هي خطوتنا الأولى في عالم مركبات الـ  PBV المخصصة نحو الغرض، وهو سوق يحمل إمكانات كبيرة للتطوير المستقبلي".

كيا هيونداي هيونداي جروب نيرو المركبات مخصصة الغرض PBV كيا نيرو كيا نيرو بلس كيا e-Niro سانداي كيم

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