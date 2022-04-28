الأردن.. طقس دافئ بالمرتفعات وحار في باقي المناطق اليوم

يسود اليوم الخميس، طقس دافئ في المرتفعات الجبلية والسهول بالأردن، كما تكون الأجواء حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة.

وتوقعت الأرصاد الجوية الأردنية خلال ساعات النهار سقوط زخات متفرقة من المطر في شرق المملكة قد يصحبها الرعد أحياناً، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ غدا، الجمعة، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، لتسجل أعلى من معدلها العام بحوالي 7-8 درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة نسبياً في اغلب مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية.

ومع ساعات المساء والليل، تتأثر المملكة بمنخفض خماسيني وتتحول الأجواء تدريجيا إلى مغبرة في العديد من المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.