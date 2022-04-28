أحمد سيد زيزو ضيف حلقة اليوم من رامز موفي ستار

حل اليوم كابتن أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك ضيفا علي برنامج المقالب رامز موفي ستار، والذي يذاع علي قناه mbc مصر ، ويقدمه الفنان رامز جلال .

وشملت قائمة ضيوف برنامج رامز جلال الجديد في مجال الفن عددا من الأسماء، منهم ياسمين صبري، عمرو يوسف، غادة عادل، محمد أنور، صابرين، نجلاء بدر، هدي المفتي، تارا عماد، سنتيا خليفة، وكل من نجمي الكوميديا سليمان عيد ومحمد محمود بالإضافة إلى الفنان السعودي الكبير عبد الله السدحان.

برنامج "رامز موفي ستار" تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي، ويُشارك فيه الفنان العالمي فان دام، ويقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة.