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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أحمد سيد زيزو: "فكرت في اللعب للأهلي قبل الانضمام للزمالك".. فيديو

صدى البلد

حل اليوم كابتن أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك ضيفا على برنامج المقالب رامز موفي ستار، الذي يذاع علي قناه mbc مصر ، ويقدمه الفنان رامز جلال .

وعقب اكتشافه المقلب، حاول لاعب نادي الزمالك أحمد سيد زيزو ضرب الفنان رامز جلال.

وقال زيزو:"عائلتي كلها أهلاوية، لكن أنا زملكاوي، وردا على سؤال رامز حول تفكيره للانتقال للقلعة الحمراء: "فكرت في الكلام ده لكن قبل الانضمام للزمالك".

وشملت قائمة ضيوف برنامج رامز جلال الجديد في مجال الفن عددا من الأسماء، منهم: ياسمين صبري، عمرو يوسف، غادة عادل، محمد أنور، صابرين، نجلاء بدر، هدي المفتي، تارا عماد، سنتيا خليفة، وكل من نجمي الكوميديا سليمان عيد ومحمد محمود بالإضافة إلى الفنان السعودي الكبير عبد الله السدحان.

برنامج "رامز موفي ستار" تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي، ويُشارك فيه الفنان العالمي فان دام، ويقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة.

 

الزمالك رامز جلال نادي الزمالك أحمد سيد زيزو

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