نقابة الصحفيين تنعى الزميل عماد الفقي وتدعو الجميع لاحترام حرمة الموت

نعت نقابة الصحفيين، ببالغ الحزن والأسى ، الكاتب الصحفي بمؤسسة الأهرام، عماد الفقي، عضو الجمعية العمومية، الذي رحل في ساعة مبكرة من صباح الخميس، إثر حادث أليم، ضاعف مصابنا في الفقد، لما تضمنه من ملابسات.

وتدعو النقابة، الجميع لاحترام حرمة الموت، وحق الراحل عماد الفقي وأسرته، في تجنب طرح تأويلات للحادثة، وأسبابها دون تحقق وثبوت بالأدلة، وانتظار نتيجة تحقيقات النيابة العامة التي تباشر مهامها، صاحبة الحق دون غيرها في توصيف الواقعة، وكشف ملابساتها وأسبابها.

نقابة الصحفيين الدعم الكامل لأسرة عماد الفقي

وتؤكد النقابة متابعتها عن كثب مع مؤسسة الأهرام لما ستنتهي إليه نتائج التحقيقات، ودعمها الكامل لأسرة الراحل، سائلين الله عز وجل أن يتغمده برحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.