حاتم عمور: أنا وسعد المجرد أصدقاء منذ 17 سنة ولا خلاف بيننا

حل المطرب المغربي حاتم عمور، ضيفا ببرنامج " كلام الناس في رمضان"، تقديم ياسمين عز والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر، للحديث ر عن الكثير من المحطات الفنية الهامة في مسيرته.



وكشف حقيقة الخلاف بينه وبين سعد المجرد، وسر فشل الدويتو بينهم، مضيفا:" مفيش خلاف بيني وبين المجرد ونحن أصدقاء منذ 17 سنة وهو حبيبي ومفيش بينا خلاف، لافتا إلى أن سر توقف الدويتو مع المجرد هو وجود المجرد خارج المغرب وعدم قدرته على العودة في الوقت الحالي.

يُعرض برنامج "كلام الناس فى رمضان" على قناة "MBC مصر" يوميا الساعة 12:00 منتصف الليل، وتُعرض هذه الحلقة الخميس 28 أبريل 2022 الساعة 12:00 منتصف الليل.