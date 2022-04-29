حاتم عمور يهاجم مدرب المنتخب المغربي: حرام زياش وحمدلله ميروحوش قطر

حل المطرب المغربي حاتم عمور، ضيفا ببرنامج " كلام الناس في رمضان"، تقديم ياسمين عز والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر، للحديث ر عن الكثير من المحطات الفنية الهامة في مسيرته.

ووجه الشكر للمنتخب المغربي علي إنجازاتهم خلال الفترة الماضية، مضيفا:" أنا مع ان مدرب المنتخب المغربي يمشي لانه مستبعد لاعيبة مهمة عبد الرازق حمدلله حمدالله وحكيم زياش حرام ميكونوش في المنتخب ويلعبوا في قطر".



يُعرض برنامج "كلام الناس فى رمضان" على قناة "MBC مصر" يوميا الساعة 12:00 منتصف الليل، وتُعرض هذه الحلقة الخميس 28 أبريل 2022 الساعة 12:00 منتصف الليل.

