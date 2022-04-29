عمور عن كواليس الدويتو مع أسما لمنور: الفكرة جت من خلال كورونا

حل المطرب المغربي حاتم عمور، ضيفا ببرنامج " كلام الناس في رمضان"، تقديم ياسمين عز والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر، للحديث عن الكثير من المحطات الفنية الهامة في مسيرته.

وكشف تفاصيل الدويتو الذى قام به مع أسماء لمنور، قائلا:" الفكرة جت من خلال فيروس كورونا وكتبت الاغنية وعرضتها علي أسماء لمنور وعجبتها وعملناها دويتو ونجحت نجاح كبير في المغرب".

ويتوقف حاتم عمور، عند بعض المواقف التي غيرت من شخصيته وأضافت له، وتحدث عن طقوسه خلال شهر رمضان المبارك، وعن خططه وأحلامه ومشاريعه المُستقبلية.



يُعرض برنامج "كلام الناس فى رمضان" على قناة "MBC مصر" يوميا الساعة 12:00 منتصف الليل، وتُعرض هذه الحلقة الخميس 28 أبريل 2022 الساعة 12:00 منتصف الليل.

