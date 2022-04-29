عمور: من زمان وأنا طفل بلعب كورة وجاءت إصابتي بطلت واتجهت للفن

حل المطرب المغربي حاتم عمور، ضيفا ببرنامج " كلام الناس في رمضان"، تقديم ياسمين عز والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر، للحديث ر عن الكثير من المحطات الفنية الهامة في مسيرته.

وكشف سر تحوله من لاعب كرة قدم بالوداد المغربي لمطرب، قائلا:" من زمان وأنا طفل وأنا بلعب كرة وبعد ما جاءت إصابتي بطلت كورة واتجهت للفن والحمدلله نجحت في الغناء".



ويتوقف حاتم عمور، عند بعض المواقف التي غيرت من شخصيته وأضافت له، وتحدث عن طقوسه خلال شهر رمضان المبارك، وعن خططه وأحلامه ومشاريعه المُستقبلية.



يُعرض برنامج "كلام الناس فى رمضان" على قناة "MBC مصر" يوميا الساعة 12:00 منتصف الليل، وتُعرض هذه الحلقة الخميس 28 أبريل 2022 الساعة 12:00 منتصف الليل.