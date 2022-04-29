حاتم عمور: عبد الحليم وأم كلثوم وعبد الوهاب كانوا بيكسبوا أكتر مننا

حل المطرب المغربي حاتم عمور، ضيفا ببرنامج " كلام الناس في رمضان"، تقديم ياسمين عز والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر، للحديث ر عن الكثير من المحطات الفنية الهامة في مسيرته.

وقال عمور خلال حواره بالبرنامج، إنه مدرسته في الفن هم عبد الحليم حافظ وأم كلثوم ومحمد عبد الوهاب، وفي الأجيال الجديدة بسمع لعمرو دياب وويجز و حسن شاكوش.

وردا علي سؤال هل نجوم الجيل الجديد يكسبون أكثر؟، قال:" زمان كانوا بيكسبوا أكتر من خلال مبيعات الكاسيت والاسطوانات كانت مكاسب مضاعفة لاتقارن بمشاهدات اليوتيوب".



يُعرض برنامج "كلام الناس فى رمضان" على قناة "MBC مصر" يوميا الساعة 12:00 منتصف الليل، وتُعرض هذه الحلقة الخميس 28 أبريل 2022 الساعة 12:00 منتصف الليل.

