الوزير: التعاون مع موانئ أبوظبي يسهل تصدير المنتجات ويخلق فرص عمل متعددة

شهد المهندس كامل الوزير، وزير النقل توقيع مذكرة الشروط والأحكام لمنح حق الإلتزام لإدارة وتشغيل وإنشاء البنية الفوقية للمحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري، بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وتحالف مجموعة موانئ أبو ظبى التابعة لشركة أبوظبي القابضة وشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض .

جاء توقيع المذكرة، بعد 48 ساعة من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية بضرورة التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي وفي إطار جعل مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجيستيات.

وقع على المذكرة اللواء محمد عبد الرحيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، واللواء بحرى عبد القادر درويش-رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، وسيف المزروعى، رئيس قطاع الموانئ بمجموعة موانئ أبو ظبى.

يأتي هذا التوقيع كبداية لتعاون كبير بين وزارة النقل المصرية وشركة أبوظبي القابضة لاقامة مناطق صناعية ولوجيستية تخدم الميناء.

ويعتبر مشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا هو أحد المشاريع القومية الهامة نظراً للموقع الإستراتيجى على البحر الأحمر على مساحة ٨١ هكتار وطول أرصفة ١٠٠٠ متر وعمق ١٧ متر لتداول الحاويات وجميع أنواع البضائع العامة والصب الجاف والسائل و مخطط بدء التشغيل به مطلع عام 2024، ويعتبر هو النافذة الجديدة لتجارة جنوب الوادى والمثلث الذهبى.



كما شهد وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وشركة ابوظبي للموانئ بشأن التعاون في مجال تطوير وادرة وتشغيل ارصفة ومحطات للسفن السياحية في موانئ شرم الشيخ والغردقة وسفاجا وتقديم خدمات ذات صلة بأعمال السفن السياحية وكذلك أيضا توفير المعدات وتطوير نظم الإدارة والتشغيل والتعاون بما يسمح لها بالمنافسة مع الموانئ العالمية الأخرى في مجال السياجة وزيادة القدرة التنافسية مع هذه الموانئ لجذب أكبر عدد ممكن من السياح بالاضافة الى التخطيط لتشغيل خط بحري لسفن الكروز السياحية يربط بين كل من ابوظبي والغردقة وشرم الشيخ والعقبة وخاصة وأن موانئ ابوظبي شركة متخصصة في تشغيل الموانئ ومحطات السفن السياحية وتقديم الخدمات البحرية وتتمتع بخبرة كبيرة فيما يتعلق بأعمال السفن السياحية.

وأكد الوزير أن وزارة النقل تنفذ خطة لتطوير كافة الموانئ المصرية على ساحلى البحر الأحمر والمتوسط وانها قد قامت وعلى مدار عام بالترويج وعرض الفرص الإستثمارية بالموانئ على المشغلين العالميين و الذى أسفر عن توقيع مذكرة تحالف بين شركة المجموعة المصرية ومجموعة موانئ أبو ظبى خلال فعاليات معرض النقل الدولى و اللوجيستيات TransMeaفى 8 نوفمبر 2021 وأنه و قبل مرور 6 أشهر على توقيع المذكرة.

وأشار الوزير إلى نجاح وزاره النقل في جذب أنظار الخطوط الملاحية العالمية وكذلك المشغلين العالميين للعمل داخل مصر مثل CMA في ميناء الإسكندرية ويورو جيت وهاباج لويد وكونتشيب في ميناء دمياط وهاتشيسون في مينائي الإسكندرية والسخنة، واليوم موانئ أبو ظبي في سفاجا والغردقة وشرم الشيخ، مما يساهم في التنافسية في الأداء وتقديم الخدمات مع المحطات الموجودة مما يعود علي المستهلك المصري بالفائدة ويسهل من تصدير المنتجات ويخلق فرص عمل متعددة في كافه نواحي البلاد مما سيكون له الأثر الأكبر علي الاقتصاد القومي والتنمية.