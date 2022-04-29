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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

استجابة لـ صدى البلد.. القابضة لمياه الشرب تحل مشكلة قرية المشاودة بسوهاج

صدى البلد

استجاب المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لموقع لصدي البلد، وأرسل ردا على الشكوى الواردة تحت عنوان : " أهالي قرية المشاودة الغربية في سوهاج يستغيثون من انقطاع المياه المستمر".

 

 جاء فيه أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج أفادت بأنه تمت المعاينة على الطبيعة يوم الخميس الموافق ٢٨ أبريل ٢٠٢٢ بمنازل مختلفة بالقرية وتبين أن خدمة المياه تعمل بحالة جيدة ، ولكن فى بعض أوقات الذروة تضعف المياه بالادوار العليا ببعض المناطق.


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

انقطاع المياه صدى البلد بين الناس سوهاج الصرف الصحى

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