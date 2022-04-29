استجابة لـ صدى البلد.. القابضة لمياه الشرب تحل مشكلة قرية المشاودة بسوهاج

استجاب المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لموقع لصدي البلد، وأرسل ردا على الشكوى الواردة تحت عنوان : " أهالي قرية المشاودة الغربية في سوهاج يستغيثون من انقطاع المياه المستمر".

جاء فيه أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج أفادت بأنه تمت المعاينة على الطبيعة يوم الخميس الموافق ٢٨ أبريل ٢٠٢٢ بمنازل مختلفة بالقرية وتبين أن خدمة المياه تعمل بحالة جيدة ، ولكن فى بعض أوقات الذروة تضعف المياه بالادوار العليا ببعض المناطق.



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