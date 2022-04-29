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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سمية الخشاب بعد وفاة والدتها: "الأم نعمة محدش يعرف قيمتها إلا لما بتروح"

صدى البلد

وجهت الفنان سمية الخشاب، رسالة لـ جمهورها من خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها الشخصى بموقع “ تويتر ”. 

 

وكتبت سمية الخشاب: “وحشتوني، شكرا علي دعمكم وحبكم ليا في أصعب موقف مريت به في حياتي ربنا يخليكم ليا ويخلي لكم أهلكم وأمهاتكم عشان دول أغلي حاجة في الدنيا، الأم نعمة مبتتعوضش ومحدش بيعرف قيمتها بجد إلا لما بتروح”.

 

ويذكر أن رثت الفنانة سمية الخشاب والدتها التي رحلت عن عالمنا السبت الماضي  برسالة مؤثرة وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

 

وكتبت سمية: "حزنت القلوب بوفاة من نحب وبكت العيون لفراقهم ومازالت النفس تشتاق لهم ولكن لن ننسي الايمان بالقضاء والقدر وستظل ألسنتنا تهتف بالدعاء لهم، اللهم إنا نسالك في هذا الشهر الفضيل ان تجعل من فقدانهم فى اعلي منازل الجنان اللهم نور مرقدهم وعطر مشهدهم.

سمية الخشاب انستجرام الفنانة سمية الخشاب

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