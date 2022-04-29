عشاق كرة القدم في الإسكندرية يستعدون لربع نهائى دورة الفلكي

تتجه انظار عشاق كرة القدم فى الإسكندرية ، اليوم لـ متابعة مبارة ربع نهائى دورة الفلكي ، الدورة الرمضانية الأشهر في الإسكندرية ، والتي لا تضاهي في شراستها وصعوبتها وضغطها الجماهيري كبرى المباريات العالمية.

ورصدت عدسة موقع “صدى البلد ” صورا من احدى مباريات “الفلكي” الدورة الرمضانية الأشهر في الإسكندرية التى شهدت حماساً كبيراً بين اللاعبين وتجمعاً كبيراً من الأهالي.

وتعد دورة الفلكي محط أنظار الأندية في محافظة الإسكندرية فشهدت من قبل اكتشاف العديد من النجوم الذين انتقلوا إلى صفوف فرق تلعب بالدوريات المختلفة في كرة القدم.

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