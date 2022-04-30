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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عماد متعب: مشاكلي مع البدري خلصت.. ورمضان صبحي لم يطلب العودة للأهلي

صدى البلد

حل عماد متعب لاعب النادي الأهلي السابق، ضيفا على برنامج حبر سري تقديم الإعلامية أسما إبراهيم عبر قناة القاهرة والناس للحديث عن العديد من الموضوعات المتعلقة بالإعلام الرياضي وكواليس عن حياته الشخصية ، ونرصد لكم خلال التقرير التالي أبرز التصريحات:

عماد متعب: عمرو السولية أفضل لاعب في مصر.. فيديو
وقال متعب: "السولية وفتحي من أكثر اللاعبين المحافظين على مستواهم داخل الملاعب المصرية.


عماد متعب: مشاكلي خلصت مع حسام البدري
أكد الكابتن عماد متعب، لاعب المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق، أنه رفض المشاركة مع حسام البدري في الجهاز الفني للمنتخب الوطني، وروى تفاصيل الواقعة قائلا: "في البداية كانت الاتفاقيات أني هكون مدير المنتخب والمدير الفني إيهاب جلال وكان اتحاد الكرة سيعلن أن إيهاب جلال مدير فني وأنا مدير المنتخب".

«الحكام جاملوا الأهلي».. متعب عن تصريحات خالد الغندور: مكنش ينفع يقول كده
وكشف متعب خلال الحلقة عن رأيه في تصريحات خالد الغندور نجم الزمالك، بأن الحكام جاملت الأهلي في مباراة الرجاء، قائلا:" مكنش ينفع يقول كده".

عماد متعب: "عودة رمضان صبحي للأهلي صعبة.. ولو مكانه مستحيل أسيب النادي"
أكد النجم عماد متعب، لاعب المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق، أن رمضان صبحي لم يطلب منه التوسط للعودة إلى النادي الأهلي، قائلا: "متكلمتش مع رمضان صبحي في الموضوع نهائيا، والكلام مش هيفيد بحاجة ومحستش أنى مكالمتي هتعمل حاجة ومش بنتكلم في الكرة عامة".

عماد متعب: رفضت العمل مع حسام البدري في المنتخب منعا للمشاكل
وكشف متعب عن حقيقة رفضه العمل مع حسام البدري في إدارة المنتخب، قائلا: "محمد فضل كلمني وقالي انك مرشح للعمل في منصب مدير المنتخب مع إيهاب جلال فوافقت وبعدها قالي لي إيهاب جلال اعتذر وكابتن حسام البدري هو المدرب فرفضت منعا للتوتر والعمل في مناخ يكون به المشاكل".

عماد متعب: رفضت العمل مع حسام البدري في المنتخب منعا للمشاكل
وكشف متعب عن حقيقة رفضه العمل مع حسام البدري في إدارة المنتخب، قائلا: "محمد فضل كلمني وقالي انك مرشح للعمل في منصب مدير المنتخب مع إيهاب جلال فوافقت وبعدها قالي لي إيهاب جلال اعتذر وكابتن حسام البدري هو المدرب فرفضت منعا للتوتر والعمل في مناخ يكون به المشاكل".

عماد متعب: النني يستحق مكانه في المنتخب.. ويتحمل ضريبة اللعب مع أرسنال
وقال عماد متعب: "الناس كانت بتنتظر من لاعب الأرسنال يعمل حاجات خارقة في الملعب.. وهو في الأرسنال مكسر الدنيا، والناس هناك مش هيجاملوه".

عماد متعب: مفيش مدرب هيدخل الأهلي مجاملة والفشل والنجاح بتاع ربنا
وأوضح الكابتن عماد متعب، أن المدرب طوني أوليفرا مدرب كبير للغاية ولكنه لم ينجح خلال توليه تدريب الأهلي لأن فترة تدريبه كان فترة تغيير جلد في النادي الاهلي وانتهاء جيل وبداية جيل جديد.

متعب: رمضان صبحي لم يطلب مني التوسط للعودة إلى الأهلي
ورد متعب خلال حواره بالبرنامج علي سؤال الإعلامية أسما إبراهيم، عن حقيقة طلب رمضان صبحي منه التوسط للرجوع للأهلي، قائلا:"لا الكلام ده غير صحيح ورجوع صبحي للقلعة الحمراء أمر صعب على مستوي الإدارة والجمهور".


متعب: بركات إسماعيلاوي ومحب للأهلي لكن معرفش انتماؤه من جوه إيه.. فيديو
ورد متعب خلال حواره بالبرنامج علي سؤال الإعلامية حول من هو اللاعب الذى كان ينتمي للزمالك ويلعب للاهلي،: " محمد بركات إسمعلاوي حسب ما رأيت منه لكن من جوا انتماؤه ايه مش عارف ولكن بركات كان محب للأهلي بشكل مش طبيعي".

 

اتحاد الكرة رمضان صبحي خالد الغندور النادي الأهلي عمرو السولية عماد متعب

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