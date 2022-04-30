شادي محمد: 2018 أسوأ سنة في حياتي وتعلمت منها دروس كتير

استضافت الإعلامية داليا فؤاد، في برنامج "ضرب نار" على قناة القاهرة والناس، يوم الجمعة، الكابتن التاريخي للنادي الأهلي شادي محمد، الذي فجر العديد من المفاجآت حول علاقته بجمهور الأهلي وإدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب.

وتابع خلال حواره بالبرنامج: "2018 اسوأ سنة في حياتي وشوفت فيها دروس في حياتي واكتشفت الناس اكثر وبعض المشاكل اللي خلتني اعيد حساباتي في كل حاجة، ومدخلش جيبي جنيه في السنة دي ولكن وقفت بقوة أني ارجع من تاني بنفسي".

برنامج " ضرب نار" تقدمه الإعلامية داليا فؤاد، ويعرض طوال شهر رمضان المبارك 2022، حيث تقوم بعدة لقاءات مع النجوم والفنانين، وتدور أحداث البرنامج حول أسئلة الضيف عن حياتهم الخاصة ومن مشوارهم الفني وأجرأ الأسرار، والبرنامج يذاع على قناة القاهرة والناس الساعة 09:50 مساءً.

