كميات كبيرة من الأسلحة.. بولندا: أرسلنا أكثر من 200دبابة ومدرعة إلى أوكرانيا

نقل راديو بولسكي، وهو الإذاعة الوطنية البولندية، أن بولندا أرسلت أكثر من 200 دبابة T-72 إلى أوكرانيا خلال الأسابيع القليلة الماضية، وفق ما أوردت قناة سي إن إن.

وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيكي الأسبوع الماضي، إن بولندا زودت أوكرانيا حتى الآن بمعدات عسكرية بقيمة 1.6 مليار دولار.

وذكر راديو بولسكي أنه بالإضافة إلى الدبابات ، تضمنت المعدات أيضًا عشرات المركبات القتالية للمشاة ومدافع الهاوتزر ذاتية الدفع 2S1 Carnation وطائرات بدون طيار وقاذفات صواريخ جراد المتعددة وأنظمة الدفاع الجوي المحمولة.

وقدم أعضاء الناتو مساعدات عسكرية للمساعدة في الدفاع عن أوكرانيا ضد الغزو الروسي.

في الأسبوع الماضي، قال مسؤول كبير بوزارة الدفاع الأمريكية للصحفيين إن الولايات المتحدة أنشأت مركز تحكم لتنسيق الشحنات و "تبسيط تسليم" المساعدة العسكرية لأوكرانيا مع كل من القوات الأمريكية والقوات المتحالفة في شتوتجارت بألمانيا داخل منطقة القيادة الأمريكية الأوروبية.

ويستمر القتال في شرق البلاد ، حيث قال مسؤول دفاعي أمريكي كبير إن التقدم الروسي كان "بطيئًا وغير منتظم" في عدة مناطق خلال الـ 24 ساعة الماضية ، حيث يواصل الأوكرانيون شن مقاومة "شديدة".

واستمر القصف العنيف للقوات الروسية على طول "خط التماس بأكمله" في المنطقتين الشرقيتين دونيتسك ولوجانسك ، بحسب الجيش الأوكراني ، وقصفت القوات الروسية مركزًا هامًا للسكك الحديدية وخط إمداد للقوات في شرق البلاد.

وقال مسؤول أمريكي كبير إن القوات الروسية "تبدو وكأنها تتقدم" نحو سلوفيانسك وبارانيفكا في الشرق، مضيفًا أنها تحقق "بعض التقدم التدريجي غير المتكافئ والبطيء إلى جنوب شرق وجنوب غرب إيزيوم" في أوكرانيا.

