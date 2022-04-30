عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كميات كبيرة من الأسلحة.. بولندا: أرسلنا أكثر من 200دبابة ومدرعة إلى أوكرانيا

قتال مستمر في أوكرانيا
قتال مستمر في أوكرانيا

نقل راديو بولسكي، وهو الإذاعة الوطنية البولندية، أن بولندا أرسلت أكثر من 200 دبابة T-72 إلى أوكرانيا خلال الأسابيع القليلة الماضية، وفق ما أوردت قناة سي إن إن.

وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيكي الأسبوع الماضي، إن بولندا زودت أوكرانيا حتى الآن بمعدات عسكرية بقيمة 1.6 مليار دولار.  

وذكر راديو بولسكي أنه بالإضافة إلى الدبابات ، تضمنت المعدات أيضًا عشرات المركبات القتالية للمشاة ومدافع الهاوتزر ذاتية الدفع 2S1 Carnation وطائرات بدون طيار وقاذفات صواريخ جراد المتعددة وأنظمة الدفاع الجوي المحمولة.

وقدم أعضاء الناتو مساعدات عسكرية للمساعدة في الدفاع عن أوكرانيا ضد الغزو الروسي.

في الأسبوع الماضي، قال مسؤول كبير بوزارة الدفاع الأمريكية للصحفيين إن الولايات المتحدة أنشأت مركز تحكم لتنسيق الشحنات و "تبسيط تسليم" المساعدة العسكرية لأوكرانيا مع كل من القوات الأمريكية والقوات المتحالفة في شتوتجارت بألمانيا داخل منطقة القيادة الأمريكية الأوروبية.

ويستمر القتال في شرق البلاد ، حيث قال مسؤول دفاعي أمريكي كبير إن التقدم الروسي كان "بطيئًا وغير منتظم" في عدة مناطق خلال الـ 24 ساعة الماضية ، حيث يواصل الأوكرانيون شن مقاومة "شديدة".

واستمر القصف العنيف للقوات الروسية على طول  "خط التماس بأكمله"  في المنطقتين الشرقيتين دونيتسك ولوجانسك ، بحسب الجيش الأوكراني ، وقصفت القوات الروسية مركزًا هامًا للسكك الحديدية وخط إمداد للقوات في شرق البلاد.

وقال مسؤول أمريكي كبير إن القوات الروسية "تبدو وكأنها  تتقدم" نحو سلوفيانسك  وبارانيفكا في الشرق، مضيفًا أنها تحقق "بعض التقدم التدريجي غير المتكافئ والبطيء إلى جنوب شرق وجنوب غرب إيزيوم" في أوكرانيا. 
 

الناتو صواريخ الولايات المتحدة القوات الروسية المركبات وزارة الدفاع الأسبوع الماضي دبابات الع صحف 24 ساعة رئيس الوزراء البولندي صواريخ جراد طائرات بدون طيار معدات عسكرية بدون طيار الغزو الروسي دونيتسك ولوجانسك كميات كبيرة أنظمة الدفاع أعضاء الناتو هاوتزر ولوجانسك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين: حذف زجاجة زيت لتر ومكرونة نصف كيلو من مقرارات مايو

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة الجزائر والكاميرون ويوقف بكاري جاساما "فيديوجراف"

النائب العام: إحالة المتهم بالتعدي على فرد أمن في المقطم للمحاكمة العاجلة

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 30 أبريل 2022

زكاة الفطر للفرد .. مفتي الجمهورية يحدد القيمة وكيفية إخراجها

كلوب عن استبعاد محمد صلاح من تشكيل ليفربول: "كان علينا فعل ذلك"

دعاء آخر جمعة في رمضان 2022.. ردده ولا تتركه يفوتك

من بينها مصر.. الإثنين أول أيام عيد الفطر في هذه الدول فلكيا

موضوعات متعلقة

أوكرانيا تحذر من انهيار المحادثات مع روسيا.. كييف تتهم موسكو بالتوسع في قصف المدن.. وبايدن يتعهد بحزم مساعدات غير مسبوقة

احتدام المعارك.. أوكرانيا تزعم تمكنها من صدّ هجمات روسيا على عدة جبهات

تعهد أوروبي جديد لأوكرانيا.. وشرط أساسي لقبول عضويتها في الاتحاد

صحف الكويت تبرز تصريحات الرئيس السيسي عن إسهام دعم الأشقاء العرب خلال 2013 في الحفاظ على الدولة.. وحكم جديد بإدراج الإخوان على قائمة الإرهاب.. وإعفاء الكويتيين من الشنجن

قوات تيجراي تقطع الطريق على آبي أحمد.. أبطلت حجته حول المساعدات

بريطانيا تؤكد: أوكرانيا تسيطر على معظم مجالها الجوي

تحرك أوروبي لتسهيل جمع الأدلة على ارتكاب روسيا جرائم حرب في أوكرانيا

بوتين يحصل على ما لا يريده في أوكرانيا.. التقارب الغربي يزداد مع كييف

ترشيحاتنا

الدوري الإنجليزي..نورويتش سيتي يهبط لـ الدرجة الأولى بعد الهزيمة أمام أستون فيلا

الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة من خلال الرسائل الإلكترونية

انتحار 6 رجال أعمال روس بارزين في ظروف غامضة.. تفاصيل

أخبار التكنولوجيا|جوجل تحذر مستخدمي "كروم".. واتس آب تختبر ميزة تتيح فتح حساب واحد على هواتف متعددة

قطر تعلن الاثنين أول أيام عيد الفطر المبارك

وزير الداخلية يشدد على القيادات الأمنية باليقظة التامة خلال احتفالات عيد الفطر .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة الكبير أوي.. هل يستضيف مهرجان المزاريطة نجوما من هوليود؟

ابنة فتحي عبد الوهاب وخضة شيرين رضا.. أبرز لقطات مهرجان المزاريطة السينمائي

مع اقتراب العيد.. تعرف على أنواع الترمس وطريقة عمله

بعد تويتر.. إيلون ماسك يعلن شراء كوكاكولا وماكدونالدز

فيديو

كيف هددت روسيا بريطانيا بالنووي بشكل صريح عبر تليفزيونها الرسمي

تشوهات بالوجه.. الخبراء يحذرون من تحدٍ بين الفتيات على التيك توك

أصدقاء من 12 عام.. دنيا عبد العزيز تروى تفاصيل زواجها من مصطفى كامل.. فيديو

أنا مش منى زكي.. دينا فؤاد تعلن موعد اعتزالها وسر تأخر الإنجاب

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

"أحلام سعيدة" نجاح جماهيري وتميز فني

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٣) إفطار الأسرة المصرية

كريمة أبو العينين

صدقة الفنان

محمود ضاحي الجلاد

إبداع عبد الرحيم كمال في "جزيرة غمام"

عبدالمعطى أحمد

"تم البدر بدرى" أغنية الوداع

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٢) .. توشكى الخير

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ