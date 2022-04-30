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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الأحد المتمم لرمضان.. الإفتاء: الإثنين أول أيام عيد الفطر المبارك| فيديو

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية

أعلن شوقي علام مفتي الجمهورية، أن غدا الأحد 1 مايو 2022 هو المتمم لشهر رمضان الكريم، وأن يوم الإثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك في كلمة له أذاعها التليفزيون المصري.

 

وأضاف شوقي علام: "تعذر رؤية هلال شهر شوال 1443 هجريا بعد غروب يوم السبت 29 رمضان".

 

وأعلنت دار الإفتاء المصرية، عن منهجها في رؤية الهلال والذي يتمثَّل في الخطوات التالية، وقالت دار الإفتاء، إن الرؤية تكون لجميع الشهور، ولا تقتصر على الشهور التي تتعلق بها العبادات الشرعية الإسلامية؛ وهي شهر رمضان وشوال وذي الحجة؛ وحتى تنضبط رؤية هلال رمضان وهلال ذي القعدة، وذلك من أجل الوصول إلى أصوب تحديد لأوائل الشهور الثلاثة ذات الأهمية في عبادة المسلمين.

 

وقالت دار الإفتاء ، إن الرؤية تكون عن طريق اللجان الشرعية العلمية التي تضم شرعيين وتضم مختصين بالفلك، وعددها سبع لجان، مبثوثة في أنحاء جمهورية مصر العربية في طولها وعرضها، في أماكن مختارة من هيئة المساحة المصريَّة ومن معهد الأرصاد بخبرائه وعلمائه، فيها شروط الجفاف وشروط عدم وجود الأتربة والمعوقات لرصد الهلال.

 

وأضافت أن هناك رؤية بصرية نعتمدها مع الحساب الفلكي الدقيق، والحساب الفلكي يحدد لنا أمرين: الأمر الأول: هو مكان نزول القمر، وبمعنى أدق: الإحداثيات التي ينزل فيها القمر في هذا الشهر.الأمر الثـاني: هو كيفية غروب القمر.
 

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