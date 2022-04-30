رامز جلال ساخرا من فريدة سيف النصر: جاية تقابلي فاندام بشبشب

حلت اليوم الفنانة فريدة سيف النصر ضيفة علي برنامج المقالب الاشهر في العالم العربي رامز موفي ستار ، والذي يذاع علي قناه mbc مصر .

وتغزل رامز جلال في فريدة سيف النصر، قائلًا: أيقونة الإغراء سابقًا، والديناصور العائد في المقدمة، ولكنه سخر من إطلالتها، قائلًا: المعلمة كريم شانتيه نازلة من العربية، ايه الهدوم دي كلها دخلت الدولاب وطلعت ع البرنامج ،وده جوانتي موتسيكلات، وجايه بشبشب لفندام؟، نضارة معمولة عند حداد، دي مش لابسة هدوم دي لابسة فراشة، عايزة واحد من الرويعي يلبسها، ودي حلقة مدهننة.

وشملت قائمة ضيوف برنامج رامز جلال الجديد في مجال الفن عددا من الأسماء، منهم ياسمين صبري، عمرو يوسف، غادة عادل، محمد أنور، صابرين، نجلاء بدر، هدي المفتي، تارا عماد، سنتيا خليفة، وكل من نجمي الكوميديا سليمان عيد ومحمد محمود بالإضافة إلى الفنان السعودي الكبير عبد الله السدحان.

يُذكر أن برنامج "رامز موفي ستار" تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي، ويُشارك فيه الفنان العالمي فان دام، ويقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة.