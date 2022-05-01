عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ريم مصطفى: لم أبحث عن البطولة المطلقة في دوبامين

ريم مصطفى
ريم مصطفى

تحدثت الفنانة ريم مصطفى عن أول بطولة مطلقة لها من خلال مسلسل دوبامين المقرر عرضه قريبا.

وقالت ريم في تصريحات لـ "صدى البلد": "أنا لم أبحث عن البطولة المطلقة، الأمر جاء لي دون ترتيب، وعُرض عليّ من قبل الكثير من الورق ولكنه لم يكن مناسبًا لي، فأنا أبحث دائما عن العمل المميز، وحينما عُرض عليّ مسلسل دوبامين أعجبت به كثيرا وأحببت الحدوتة وأرى أنها ستكون مميزة جدا عند عرضها.

ديلر مخدرات وتعمل مع المافيا.. تفاصيل شخصية ريم مصطفى فى فيلم العنكبوت

ريم مصطفى: العمل في موسم رمضان صعب وقاس

مسلسل "دوبامين" تأليف محمد جلال وإخراج رؤوف عبد العزيز ويشارك في بطولته إلى جانب ريم مصطفى كلاً من محمد كيلانى، باسل الزارو، مروان يونس، تيام مصطفى قمر، اسراء رخا، بسنت شوقى، وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وفى سياق متصل تصور ريم مصطفى دورها في مسلسل "suits – سوتس"، وهو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الشهير SUITS، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، ويشارك في بطولته آسر ياسين، أحمد داود، صبا مبارك، تارا عماد، محمد شاهين، مصطفى درويش، أسماء جلال، وسيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبد المجيد وإخراج مريم أحمدي.

محمد حفظي آسر ياسين احمد داود مصطفى قمر ريم مصطفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عكس باقي الدول.. 3 بلدان تعلن الأحد أول أيام عيد الفطر

بث مباشر من دار الإفتاء .. إعلان نتيجة رؤية هلال شوال وأول أيام عيد الفطر

دعاء آخر يوم رمضان .. يغفر ذنوبك ويحقق لك ما تريد

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 30 أبريل 2022

موعد عيد الفطر 2022 فلكيا وشرعا..دار الإفتاء تحدد أول أيام شهر شوال

زكاة الفطر للفرد .. مفتي الجمهورية يحدد القيمة وكيفية إخراجها

فضل آخر ليلة في رمضان..أسرار عظيمة يغفل عنها الكثيرون لسه الفرصة قدامك

كيف كان يودع النبي شهر رمضان؟.. كلمات من قالها ظفر بإحدى الحسنيين

موضوعات متعلقة

رانيا وسكينة الحلقة 29.. مراد مكرم يطلب الزواج من مى عمر مقابل برائتها

ديلر مخدرات وتعمل مع المافيا.. تفاصيل شخصية ريم مصطفى فى فيلم العنكبوت

جزيرة غمام الحلقة 28.. طارق لطفي يسحر لأبنة رياض الخولي

أخبار الفن| وفاة الفنان عزت بدران.. رسالة غامضة من وليد سعد..مفاجآت نيكول سابا في عيد الفطر بالرياض

صبا مبارك: حرصت على مشاهدة النسخة الأصلية من "سوتس" لأقدم شخصية مختلفة

مسلسل "دايما عامر" الحلقة 28.. مصطفى شعبان يستقيل من المدرسة

مسلسل رانيا وسكينة الحلقة 28.. أحمد خالد صالح يصيب مى عمر بطلق ناري

ريم مصطفى: العمل في موسم رمضان صعب وقاس

ترشيحاتنا

تعرف على شروط التعيينات بوظائف قانون الخدمة المدنية

زكاة الفطر.. الإفتاء توضح هل يجوز إخراجها لشخص واحد

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

سعر الذهب اليوم الأحد 1-5-2022

وافد بالأزهر من تايلاند: نعد ولائم الإفطار في رمضان و"ساخو" أشهر الأكلات

خلال مناقشة ساخنة على تويتر..إيلون ماسك لنائبة أمريكية: توقفي عن مغازلتي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول قطة تتحدث بلغة الإشارة مع صاحبها الأصم

20 صفعة على الوجه.. القصة الكاملة لـ 110 ثوان من سحل فرد أمن كومبوند المعادي

اختلف مع أديب نوبل.. كيف استطاعت امرأة تشكيل وجدان شاعر الحب نزار قباني؟

أشهر أكلات العيد .. 7 فوائد لا تعرفها لـ حمص الشام

فيديو

العتق من النار.. ماذا يحدث في آخر ليلة من رمضان؟ |فيديوجراف

ينافس الجونة.. لماذا غضب فنانون من مهرجان المزاريطة السينمائي؟.. وساويرس: «معزمنيش»

نهاية لم يتوقعوها .. غلق قناة مكملين وطرد طاقم العمل من تركيا

كيف هددت روسيا بريطانيا بالنووي بشكل صريح عبر تليفزيونها الرسمي

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بقلم إلهام أبو الفتح

كل عام ومصر بخير

مديحة عاشور

"أحلام سعيدة" نجاح جماهيري وتميز فني

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٣) إفطار الأسرة المصرية

كريمة أبو العينين

صدقة الفنان

محمود ضاحي الجلاد

إبداع عبد الرحيم كمال في "جزيرة غمام"

عبدالمعطى أحمد

"تم البدر بدرى" أغنية الوداع

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٢) .. توشكى الخير

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

اﻟﻤﺰﻳﺪ