ريم مصطفى: لم أبحث عن البطولة المطلقة في دوبامين

تحدثت الفنانة ريم مصطفى عن أول بطولة مطلقة لها من خلال مسلسل دوبامين المقرر عرضه قريبا.

وقالت ريم في تصريحات لـ "صدى البلد": "أنا لم أبحث عن البطولة المطلقة، الأمر جاء لي دون ترتيب، وعُرض عليّ من قبل الكثير من الورق ولكنه لم يكن مناسبًا لي، فأنا أبحث دائما عن العمل المميز، وحينما عُرض عليّ مسلسل دوبامين أعجبت به كثيرا وأحببت الحدوتة وأرى أنها ستكون مميزة جدا عند عرضها.

مسلسل "دوبامين" تأليف محمد جلال وإخراج رؤوف عبد العزيز ويشارك في بطولته إلى جانب ريم مصطفى كلاً من محمد كيلانى، باسل الزارو، مروان يونس، تيام مصطفى قمر، اسراء رخا، بسنت شوقى، وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وفى سياق متصل تصور ريم مصطفى دورها في مسلسل "suits – سوتس"، وهو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الشهير SUITS، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، ويشارك في بطولته آسر ياسين، أحمد داود، صبا مبارك، تارا عماد، محمد شاهين، مصطفى درويش، أسماء جلال، وسيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبد المجيد وإخراج مريم أحمدي.