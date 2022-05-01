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رياضة

مجدى عبد الغني عن تعادل الأهلي مع سيراميكا كليوباترا: موسيماني هيجبلنا نقطة

صدى البلد

علق الكابتن مجدى عبد الغنى، نجم منتخب مصر السابق ، على تعادل الأهلي مع سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الجولة 17 من بطولة الدوري الممتاز.

وكتب مجدى عبد الغني " الأهلى يخطف من سيراميكا نقطة.. وموسيماني هيجبلنا كلنا "نقطة"! ".

وتعادل الأهلي مع سيراميكا كليوباترا بهدف لكل فريق، في اللقاء المقام على ملعب استاد ذئاب الجبل ضمن منافسات الجولة 17 من بطولة الدوري الممتاز.

وبهذا التعادل يتقاسم الفريقين نقطتي المباراة ويرتفع ر رصيد الأهلي للنقطة 33 في المركز الثاني  بينما يرتفع رصيد سيراميكا كليوباترا للنقطة 18 في المركز13.

مصر الأهلى موسيمانى وموسيماني سيراميكا كليوباترا الدوري الممتاز

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