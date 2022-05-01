ليس لأننا أغبياء .. رسالة غامضة من وائل جمعه بعد تعادل الأهلي مع سيراميكا | شاهد

وجه الكابتن وائل جمعة ، لاعب الاهلى السابق ، رسالة غامضة لـ جمهورة ،تعادل الأهلي مع سيراميكا كليوباترا ،و نشرها عبر حسابة الشخصى بموقع تويتر .

وكتب وائل جمعة " “نتجاهل ليبقى الود مستمرأ ، وليس لأننا أغبياء ”.



وتعادل الأهلي مع سيراميكا كليوباترا بهدف لكل فريق، في اللقاء المقام على ملعب استاد ذئاب الجبل ضمن منافسات الجولة 17 من بطولة الدوري الممتاز.

وبهذا التعادل يتقاسم الفريقين نقطتي المباراة ويرتفع ر رصيد الأهلي للنقطة 33 في المركز الثاني بينما يرتفع رصيد سيراميكا كليوباترا للنقطة 18 في المركز13.