رضوى الشربيني تشارك متابعيها بإطلالة جديدة على إنستجرام

نشرت الإعلامية رضوى الشربيني صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلقت رضوى الشربينى “ وراء كل شيء لم يكتمل خير أراده الله لنا…انا مصدقه اوى فىً ده ”.

ويذكر أن رضوى الشربيني تقدم برنامج "هي وبس" أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر عبر قناة CBC سفرة.

“هي وبس”.. برنامج نسائي عربي تقدم من خلاله محتوى مخصص للسيدات وكيفية العناية بمظهرهن، وأن يبدين قويا رغم العديد من الظروف الصعبة التي يمررن بها.

وتقدم رضوى الشربيني ، خلال البرنامج العديد من الفقرات التي تحتوي على طرق اقتصادية لصنع مستحضرات التجميل الطبيعية ويستضيف خلال فقرات برنامجها العديد من المتخصصين والأطباء الذين يقدمون النصائح للأمهات للعناية بصحة أبنائهن، وكيفية التعامل الصحيح مع المشكلات التي يعانون منها.