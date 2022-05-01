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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

من أمام الحرم المكى .. أحدث ظهور لـ اليوتيوبر أحمد حسن وزينب بعد إعلانه عن عودتهما | فيديو

صدى البلد

نشر اليوتيوبر أحمد حسن فيديو له مع زوجته زينب  بعد اعلانه عن عودتهما و ذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

وظهر أحمد حسن وزينب فى الفيديو من أمام الحرم المكي وعلق قائلا " يارب تقبل منا ومنكم.. ربَّنا آتِنا في الدُّنيا حَسنةً وفي الآخرةِ حَسنةً وقِنا عذابَ النَّارِ ".

 

يذكر أن أثار الثنائي اليوتيوبر أحمد حسن وزينب، الجدل مؤخرا، بمنشور جديد، حيث أعلن فيه بانفصاله عن زوجته زينب.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قدر الله و ما شاء فعل بعد ٤ سنين زواج كانوا أسعد ٤ سنين في حياتنا وربنا رزقنا بطفلين زي القمر قررنا الانفصال بشكل رسمي وبهدوء وبدون أي خلافات وسنبقى أصدقاء دائما و ابدا وستظل زينب أم ولادي وصديقتي التي أكن اليها كل الاحترام وأدعوا الله أن يوفقها فيما هو قادم من حياتها.

 

فيس بوك أحمد حسن الحرم المكي

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