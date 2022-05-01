روجينا توجه رسالة لـ غادة عادل بعد ظهورها فى مسلسل انحراف

وجهت الفنانة روجينا ، رسالة للفنانة غادة عادل ، بعد ظهورها فى الحلقة الاخيرة من مسلسل "انحراف" ونشرت روجينا عدة صور عبر حسابة بموقع فيسبوك .

وكتبت روجينا " احلى واجمل حور فى الدنيا اختى وصحبتى وحبيبتى واطيب القلوب نجمة من اهم نجمات الجيل متربعة على قلوب الناس وقلبى موهوبة بالفطرة



وتابعت " اتعلمت منك على طول عشرتنا التسامح النية الطيبة لكل الناس حب الحياة شكرا على وقوفك جنب اختك كانت أحلى مفاجأة

كل الكرو كان فرحان بيكى وانا اولهم دى محبتك ونجوميتك فى قلوب الناس شكرا ياقلب اختك ".

مسلسل "انحراف"، مأخوذ عن أحداث حقيقية، تدور فى دراما تشويقية مليئة بالغموض حول عن إنحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية يصطدمون بطبيبة نفسية التي تقدمها النجمة روجينا، و تقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة.

يشارك النجمة روجينا بطولة مسلسل" انحراف" كل من الفنانة القديرة لوسي، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، وسما إبراهيم، وميدو عادل، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبدالعزيز