تونس.. وزير الشئون الاجتماعية يعلن موعد انطلاق الحوار الوطني

أفاد وزير الشؤون الاجتماعية بتونس مالك الزاهي بأن رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد أشار في عدة مناسبات إلى أن القمر سيكتمل بعد هلال العيد وهي إشار صريحة إلى أن الحوار سينطلق قريبا، وفق قوله.

وأضاف الزاهي في حوار مع جريدة المغرب التونسية، في عددها الصادر أمس السبت، أن لقاء قيس سعيّد بالمنظمات الوطنية هو تمهيد للحوار.

وأوضح أن الحوار سيجمع بين المنظمات والمجتمع المدني والخبراء لصياغة الإصلاحات السياسية والاقتصادية بالاستئناس بنتائج الاستشارة الوطنية الإلكترونية.

وقال مالك الزاهي إن تغيير نظام الحكم إلى رئاسي وتعديل طريقة الاقتراع إلى الانتخاب على الأفراد كحل توافق ضمني بين الجميع تقريبا، على حد تعبيره.

وأكد الوزير العمل على تقريب وجهات النظر للوصول إلى مقترحات وتصورات لتفضي في النهاية إلى اتفاق شامل.