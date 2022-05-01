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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

هل خطبة العيد واحدة أم اثنتان ؟.. علي جمعة يجيب

علي جمعة
علي جمعة

هل خطبة العيد خطبتان أم خطبة واحدة؟ .. سؤال أجاب عنه الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والمفتي السابق.

هل خطبة العيد خطبتان أم خطبة واحدة؟

قال الدكتور علي جمعة، إن الإمام ابن حزم روى أنها اثنتان ولم يختلف أحد، مشيراً إلى أنه بالبحث والتأني وجدنا بعض المنتسبين للعلم قالوا بأنها خطبة واحدة، واتفقت الأمة سلفاً وخلفاً على أنها اثنتان وأن من قال بواحدة هم باحثوا فتنة وأصحاب دين جديد.

وأوضح: اتفقت الأمة على أن الخطب الشرعية على غرار خطبة الجمعة، مبيناً أن الصحابة خطبوا خطبتان وهو اصطحاب مقلوب فنعود في أصلها إلى ما فعله السلف.  

 


موعد صلاة العيد 

واستطلعت دار الإفتاء المصرية بعد مغرب أمس السبت هلال شهر شوال، حيث أكدت الحسابات الفلكية ان اليوم الأحد الموافق 1 مايو سيكون المتمم لشهر رمضان ، فيما يكون غدا الإثنين 2 مايو أول أيام عيد الفطر، من هنا يأتي البحث عن موعد صلاة عيد الفطر2022  في مصر في صدارة بحث الكثيرين، الذين يستهلون عيد الفطر المبارك بأداء صلاة العيد، والتي يختلف توقيتها عدة دقائق بحسب كل محافظة من محافظات مصر، والتي تأتي كالتالي:

القاهرة 5:36 ، الجيزة 5:37 ، الإسكندرية 5:40، بورسعيد 5:30 ،   السويس 5:31 ، العريش 5:25  ، الطور 5:30 ، سانت كاترين 5:28  ، طابا 5:23 ، شرم الشيخ 5:27 ، دمنهور 5:38 ، طنطا 5:36 ،  المنصورة 5:34 ، الزقازيق 5:35 ، بنها 5:36 ، شبين الكوم 5:37 ، كفر الشيخ 5:36  ، الفيوم 5:39 ، بنى سويف 5:38 ، المنيا 5:41 ، أسيوط 5:41 ، سوهاج 5:40 ، قنا 5:36 ، أسوان 5:38 ، أبو سمبل 5:46  مرسى مطروح 5:50 ، الغردقة 5:30  ، الخارجة 5:47 ، الإسماعيلية 5:31  ، دمياط 5:32 ، السلوم 5:58 ،  نويبع 5:24 ، حلايب 5:26 ، شلاتين 5:29.

 

كيفية صلاة العيد 

صلاة العيد ركعتان تُؤدى بشكلٍ يختلف عن الصلوات المفروضة المعتادة.

 فيبدأ المسلم بالركعة الأولى مُكبِرًا سبع تكبيراتٍ قبل القراءة، من غير تكبيرات الركوع، وخمس تكبيراتٍ في الركعة الثانية قبل القراءة أيضًا، وتبدأ الركعة الأولى بالتكبيرات ثُمَّ قراءة سورة الفاتحة، تليها سورة الأعلى أو سورة ق.

أمّا الركعة الثانية فَتكبّر فيها خمس تكبيراتٍ غير تكبيرة القيام، تليها سورةُ الفاتحة وبعدها سورة الغاشية أو سورة القمر.

يجوز أداء صلاة عيد الفطر في البيت، بالكيفية التي تُصلى بها صلاة العيد، وأن يُصليها الرجل فردا أو جماعة بأهل بيته، ولا تشترط الخطبة لصلاة العيد، فإن صلى الرجل بأهل بيته فيقتصر على الصلاة دون الخطبة.

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