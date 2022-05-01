شاهد.. ردود المواطنين على إيه اللي طلعت بيه من رمضان السنة دي

ساعات قليلة وينتهي شهر رمضان الكريم، ويستعد المواطنون للاحتفال بعيد الفطر المبارك.
و بسؤال الشباب ماذا استفدت من رمضان ، جاءت بعض الردود كالاتي:
قال أحمد ، إن رمضان يمثل له شهر الصوم والعبادة والتواصل الروحاني بالله.
بينما أضافت هدى، أن رمضان انحصر بين العبادة و الدراسة ، وتابعت مبتسمة : " أتمني إن ربنا يكرمني عشان تعبي وقت الصيام".
بينما قال حسن ، إنه من السودان وأتي إلى مصر لقضاء شهر رمضان ، وأن هذا أفضل شهر مر عليه على مدار حياته.
بينما قال خضر ، إنه تقرب إلى الله كثيرا حيث صار يصلي جميع الفروض، وهذا لم يكن يواظب عليه من قبل.