شاهد.. ردود المواطنين على إيه اللي طلعت بيه من رمضان السنة دي

ساعات قليلة وينتهي شهر رمضان الكريم، ويستعد المواطنون للاحتفال بعيد الفطر المبارك.

و بسؤال الشباب ماذا استفدت من رمضان ، جاءت بعض الردود كالاتي:

قال أحمد ، إن رمضان يمثل له شهر الصوم والعبادة والتواصل الروحاني بالله.

بينما أضافت هدى، أن رمضان انحصر بين العبادة و الدراسة ، وتابعت مبتسمة : " أتمني إن ربنا يكرمني عشان تعبي وقت الصيام".

بينما قال حسن ، إنه من السودان وأتي إلى مصر لقضاء شهر رمضان ، وأن هذا أفضل شهر مر عليه على مدار حياته.

بينما قال خضر ، إنه تقرب إلى الله كثيرا حيث صار يصلي جميع الفروض، وهذا لم يكن يواظب عليه من قبل.