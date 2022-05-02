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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ننشر موضوع خطبة العيد .. وهذا موعد الصلاة

عيد الفطر المبارك
عيد الفطر المبارك

نشرت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة عيد الفطر المبارك 1443هـ / 2022م ، على صفحتها الرسمية على فيس بوك.

وأكدت وزارة الأوقاف، على الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية كخطبة الجمعة.
 

 

خطب شهر شوال 1443هـ

 

1. الجمعة الأولى - 6/5/2022م - التاجر الأمين
2. الجمعة الثانية - 13/5/2022م - الصانع المتقن
3. الجمعة الثالثة - 20/5/2022م - الزارع المجد
4. الجمعة الرابعة - 27/5/2022م - المستثمر الوطني


وأكد وزير الأوقاف أن اختيار هذه الموضوعات يأتي متسقًا مع أهمية البعد الاقتصادي في حياتنا وبخاصة في هذه المرحلة ، حيث يجب أن يتضافر الجميع التاجر والصانع والزارع والمستثمر في النهوض معًا بوطننا في مختلف المجالات زراعة وصناعة وتجارة واستثمارًا .

 

وأعلنت وزارة الأوقاف، تفاصيل استعداداتها لـ صلاة عيد الفطر المبارك، مشيرة إلى أنه عملا على إدخال الفرحة والبهجة على الناس في عيد الفطر المبارك، وفي إطار التنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية بإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية فإنه يجرى الإعداد من خلال المديريات الإقليمية لتجهيز أكثر من ستمائة ساحة من الساحات الملحقة بالمساجد الكبرى لصلاة عيد الفطر المبارك ، إضافة إلى إقامتها بجميع المساجد الكبرى والجامعة وفتح جميع مصليات السيدات بالمساجد الكبرى التي تقام بها صلاة العيد.

 

صلاة العيد

وأوضحت الأوقاف في بيانها اليوم ضوابط صلاة عيد الفطر أنه تم السماح باصطحاب الأطفال لإدخال البهجة عليهم ، والتوجيه بفتح المساجد قبل الصلاة بنصف ساعة على الأقل، مع تشكيل غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة الإعداد لصلاة عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعليكم وعلى مصرنا العزيزة بالخير واليمن والبركات. 


وأكدت الأوقاف على أن مديريات الأوقاف وحدها هي المنوط بها الإعداد لصلاة العيد، سواء بالمساجد، أم بالساحات الملحقة بها، في إطار ولايتها الشرعية والقانونية على المساجد باعتبارها من الولايات العامة التي تقوم بها مؤسسات الدولة وليس لأحد من الناس أن يفتئت على سلطة الدولة في ذلك لا شرعًا ولا قانونًا، مبينة أن صلاة العيد سنة مؤكدة عن سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يجوز أداؤها بالمساجد أو بالساحات المعدة المهيئة لذلك التي يحددها ولي الأمر أو من ينوب عنه نيابة شرعية وقانونية وفق ما تقتضيه المصلحة المعتبرة التي يقدرها ولي الأمر أو من ينوب عنه ، ومن فاتته صلاة عيد الفطر جماعة أو حبس عنها لعذر جاز له أن يصليها منفردًا حيث كان ، في بيته ، أو حقله ، أو محل عمله أيا كان.

 

وشددت الأوقاف على أن صلاة العيد في المسجد الجامع لا تقل أجرًا ولا ثوابًا عن صلاتها في الخلاء، وقد ذكر الإمام الشافعي (رحمه الله) في كتابه الأم أنه : "إن عُمِّرَ بلدٌ فكان مسجد أهله يسعهم في الأعياد لم أر أنهم يخرجون منه ، وإن خرجوا فلا بأس"، بل لقد ذهب الإمام النووي (رحمه الله) في شرحه على صحيح مسلم إلى أن صلاة العيد أفضل في المسجد إذا اتسع ، وقال في كتابه المجموع: "وإن اتسع المسجد ولم يكن عذر فوجهان أصحهما أن صلاتها في المسجد أفضل"، فالأمر في صلاة العيد على السعة ، وفق ما تقتضيه المصالح المعتبرة. 


ومع ذلك فقد أتحنا هذا وذاك من خلال جميع المساجد الكبرى والجامعة في جميع أنحاء الجمهورية وفيما يزيد على ستمائة ساحة ، ليكون للناس جميعًا متسع في أداء شعائرهم على الوجه الذي نؤمل معه حسن أداء هذه الشعيرة. 

 

 

موعد صلاة عيد الفطر

القاهرة 5:36 ، الجيزة 5:37 ، الإسكندرية 5:40  . الإسكندرية 5:40  ، بورسعيد 5:30 ،   السويس 5:31 ، العريش 5:25  ، الطور 5:30 ، سانت كاترين 5:28  ، طابا 5:23 ، شرم الشيخ 5:27 ، دمنهور 5:38 ، طنطا 5:36 ،  المنصورة 5:34 ، الزقازيق 5:35 ، بنها 5:36 ، شبين الكوم 5:37 ، كفر الشيخ 5:36  ، الفيوم 5:39 ، بنى سويف 5:38 ، المنيا 5:41 ، أسيوط 5:41 ، سوهاج 5:40 ، قنا 5:36 ، أسوان 5:38 ، أبو سمبل 5:46  مرسى مطروح 5:50 ، الغردقة 5:30  ، الخارجة 5:47 ، الإسماعيلية 5:31  ، دمياط 5:32 ، السلوم 5:58 ،  نويبع 5:24 ، حلايب 5:26 ، شلاتين 5:29

وزارة الأوقاف خطبة عيد الفطر المبارك صلاة العيد موعد صلاة عيد الفطر

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