تعتبر شركة جاجوار الانجليزية واحدة من اعرق مصنعي السيارات حول العالم، حيث قدمت خلال تاريخها الممتد حزمة من الطرازات القوية والفريدة، كما انها مازالت تبهر محبيها بالكثير من الاصدارات التي تحمل اقوى اللمسات العصرية.

جاجوار تقدم نسختها الجديدة XE و XF

بتقنية امازون الصوتية .. جاجوار تقدم نسختها الجديدة XE و XF

حيث كشف جاجوار عن احدث موديلاتها وهم XE و XF، مع تقنيات أمازون Alexa والتي تعمل على دعم نظام التحكم بالاوامر الصوتية، كما تضم الاصدارات الرياضية 300 Sport من هذه الطرازات جنوط رياضية يبلغ قياسها 20 بوصة مصنوعة من المعدن الخفيف.

وتضم ايضا نوافذ معتمة مع خيارات للطلاء الخارجي ومنها Silicon Silver و Carpathian Grey، بالاضافة إلى Black Pack المميز، مع منظومة عادم ثنائية الاداء، وزعنفة القرش الخلفية، إلى جانب المصبايح الامامية ذات الملامح الحادة والشبكة الهوائية المتعددة الفتحات.

وتستمد السيارة قوتها من محرك رباعي الاسطوانات تيربو، سعة 2000 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة 300 حصانا، وعزم اقصى للدوران 400 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي السرعات، مع سرعة قصوى تصل إلى 250 كيلومتر في الساعة.

ومن خلال الامكانيات الفنية المطروحة فيمكن للنسخة جاجوار EX أن تتسارع من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة في فترة زمنية تستغرق 5.9 ثانية، بينما تنطلق السيارة جاجوار XF من نفس النقطة وصولًا لسرة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة قدرها 6.1 ثانية.