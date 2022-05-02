إقبال كبير للمواطنين على كورنيش النيل بقنا فى أول أيام العيد ..شاهد

بعد كورونا

شهد كورنيش النيل بمدينة قنا إقبالا كبيرا مساء أول أيام عيد الفطر المبارك ، بعد فترة اغلاق بسبب الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا خلال العامين الماضيين.

تزايد عدد المتوافدين على الكورنيش مع بدء ساعات المساء و انخفاض درجات الحرارة، التى شهدت ارتفاعا نسبيا من بعد صلاة العيد وحتى فترة الظهيرة.

و شهدت المراكب النيلية الإقبال الأكبر من قبل المواطنين سواء بين العائلات أو الشباب ، للاستمتاع بجمال نهر النيل، بجانب ألعاب الأطفال المنتشرة على امتداد الكورنيش.

وكان محافظ قنا ، وجه رؤساء الوحدات المحلية للمدن بفتح الحدائق والمتنزهات وكورنيش النيل للمواطنين، و السماح لهم بالإحتفال بأعياد الربيع ، و التأكد من زيادة كفاءة الإنارة فى الطرق المؤدية إليها و مراجعة النظافة داخل و خارج تلك المتنزهات وذلك قبل وبعد انتهاء الاحتفالات.

وقال محافظ قنا ، تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، مع ربطها بغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية للمدن و ربطها كذلك بغرف عمليات مديريتىّ الصحة والتموين، لتلقى أى شكاوى أو بلاغات بشأن فعاليات الإحتفالات.

وأشار محافظ قنا ، إلى أنه تم رفع درجه الاستعداد بجميع نقاط مرفق الإسعاف،وو توفير الأدوية الإسعافية على مدار 24 ساعة، و توزيع سيارات الإسعاف على النقاط القريبة من أماكن تجمع المواطنين، إضافة إلى تكليف إدارة مرور قنا بنشر اللجان المرورية بالشوارع الرئيسية والميادين العامة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق السيولة المرورية أمام حركة السيارات.



كورنيش النيل بقنا

كورنيش النيل بقنا

كورنيش النيل بقنا

كورنيش النيل بقنا

كورنيش النيل بقنا

كورنيش النيل بقنا

كورنيش النيل بقنا