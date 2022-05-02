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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

للمسافرين الصحة تعلن نصائح للوقاية من فيروس كورونا

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن نصائح للمسافرين للوقاية من فيروس كورونا.


 

وأوضحت الوزارة انه يجب الحرص على الالتزام بما يلي:


 

الابتعاد عن الآخرين بمسافة لا تقل عن متر


 

التزم بارتداء الكمامة


 

مراعاة آداب العطس والسعال


 

التدقيق في نظافة اليدين


 

بالاضافة الي الامتناع عن السفر أو تأجيله في هذه الحالات


 

إذا كنت مريضا أو تعاني من أعراض شبيهة بأعراض كوفيد-19


 

إذا كنت من كبار السن ( أكثر من 60 سنة)


 

إذا كنت تعاني من أي أمراض مزمنة أو حالات صحية كامنة قد تجعلك عرضة للخطر.


 

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأولبشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراضمعدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروسكورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب"01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف www.100millionseha.eg

وزارة الصحة والسكان ارتداء الكمامة فيروس كورونا المستجد كورونا المستجد فيروس كورونا للوقاية من فيروس كورونا جميع محافظات الجمهورية

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