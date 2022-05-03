قصة «ملكة الليل» مبتكرة الديسكو التي رقصت مع الأمير تشارلز

توفيت، قبل أيام، المغنية والممثلة الفرنسية الشهيرة "ريجين"، عن عمر يناهز 92 عاما، والتي نالت شهرة واسعة طوال حياتها بأنها مخترعة "الديسكو" والملاهي الليالية.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، قالت حفيدتها "دافني روتكاج" إن جدتها توفيت في المنزل، مساء الأحد، ووصفت رحيل "ملكة الليل" أنه كان في سلام.

ترجع شهرة ريجين بأنها هي من اخترعت "الديسكو" وكان أول ملهى ليلي تفتتحه في باريس في الخمسينيات من القرن الماضي، واختلف عن غيره من اماكن السهر، لأنه يضم أقراصا دوارة، وموسيقى ذات صوت مرتفع "دي جي"، باختلاف أماكن الرقص الشائعة حينها التي كانت تحتوي على صندوق موسيقي فقط.

انتشرت فكرتها في تصمميم وتنفيذ الملاهي الليلية، بطريقتها الخاصة، التي أصبحت فيها بعد إمبراطورية عالمية، إذ تمتلك 22 مكانا، بعضها في نيويورك، وريو دي جانيرو، وكوالالمبور.

كان نجوم العالم كلهم يرقصون في نواديها الليلية، ونالت ريجين واسمه ابالكامل "ريجين زيلبربرج" شهرة أخرى لرقصها شخصيا في بعض النوادي الخاصة بها.

اتجهت ريجين للتمثيل، ولعبت دور البطولة في العديد من الأفلام الأمريكية، وعن نشأتها كانت قد ولدت لعائلة يهودية بولنديين في بروكسل عام 1929، وخلال طفولتها أجبرت على الاختباء من النازيين في فرنسا المحتلة.

حب المقاهي أمرا ليس جديدا على عائلتها، إذ كان والدها جوزيف يدير ما وصفته ريجين في حوار قديم بأنه مقهى يهودي للطبقة العاملة، وقالت إن هذا حفزها على أن يكون لها مكان خاص بها.

لم تقتصر شهرتها على تدشين النوادي الليلية فقط، إذ كان لريجين دورا في تعليم الملك السابق إدوارد الثامن الرقص، ثم رقصت لاحقًا مع الأمير تشارلز في حفلة في السفارة.