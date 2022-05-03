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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

صيف 2021 الأعلى حرارة على الإطلاق.. تقرير صادم عن موجة الحر السابقة

حرائق الغابات
حرائق الغابات

كشف علماء في الاتحاد الأوروبي في تقرير جديد أن البلاد تعرضت لموجات حر شديدة وطويلة الأمد الصيف الماضي، إذ يعتقد الخبراء أن هذه الحرارة كانت سببا في حرائق الغابات والفيضانات القاتلة في جميع أنحاء أوروبا في عام 2021.

ووفقا لشبكة "دويتش فيله" الألمانية، تسببت موجة الحر في صيف عام 2021 في العديد من حرائق الغابات في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​، بما في ذلك في بيسكارا في إيطاليا.

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وأفاد علماء في الاتحاد الأوروبي، أن صيف 2021 كان أشد صيف تشهده أوروبا حرارة على الإطلاق، ووفقًا للتقرير السنوي الذي نشرته خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ (C3S) ، كانت درجة الحرارة في أوروبا أعلى بدرجة مئوية واحدة من متوسط ​​1991-2020.

الأعلى حرارة

فيما سجلت إيطاليا رقماً قياسياً مؤقتاً في درجات الحرارة لأوروبا بأكملها، حيث بلغت 48.8 درجة مئوية في صقلية في أغسطس الماضي، إذ ساهمت موجة الحر في التأثير على بلاد البحر الأبيض المتوسط ​​وإشعال حرائق غابات شديدة في اليونان وتركيا وإيطاليا.

وذكرت خدمة “كوبرنيكوس” في يناير أن السنوات السبع الماضية كانت الأكثر دفئًا على مستوى العالم. 

ويذكر أن تعود سجلات وكالة المعلومات العلمية التابعة للاتحاد الأوروبي إلى عام 1979 ، لكنها تستخدم أيضًا سجلات من المحطات الأرضية والبالونات والطائرات والأقمار الصناعية التي تعود إلى عام 1950.

كما ألقى باحثو المناخ نظرة فاحصة على كارثة الفيضانات التي ضربت ألمانيا منتصف يوليو 2021 ، والتي أودت بحياة أكثر من 180 شخصًا في ولايتي راينلاند بالاتينات ونورد راين فيستفالن الغربية.

تقليل الانبعاثات

بالإضافة إلى تسجيل أمطار قياسية في 14 يوليو 2021 فوق بلجيكا وغرب ألمانيا، ووفقًا لتقرير الخدمة، شهدت الأسابيع الماضية هطول أمطار غزيرة للغاية في المنطقة، وبالتالي لم تعد التربة قادرة على امتصاص الماء الكافي.

ووجد التقرير أيضًا أن درجات حرارة سطح البحر العام الماضي في أجزاء من بحر البلطيق والبحر الأبيض المتوسط ​​كانت الأعلى منذ بدء تسجيلات الأقمار الصناعية في أوائل التسعينيات، وقال المؤلف الرئيسي للتقرير ، فريا فامبورج: "كانت أجزاء من بحر البلطيق أعلى من المتوسط ​​بمقدار 5 درجات مئوية ، وهذا كثير جدًا".

ويعتقد العلماء أنه لا يمكن تجنب العواقب الكارثية لتغير المناخ إلا إذا كان الاحترار العالمي يقتصر على 1.5 درجة مئوية كحد أقصى، وهذا ما يسعى العالم لتحقيقه بتعهد الدول بموجب اتفاقية باريس لعام 2015.

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