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من سن 6 أشهر لـ5 سنوات

خبير: التجارب الإكلينيكة للقاح موديرنا أجريت على 7 آلاف طفل

صدى البلد

أكد الدكتور إسلام عناني، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم الأوبئة، أن التجارب الإكلينيكة للقاح موديرنا الخاص للأطفال أجريت على 7 آلاف طفل من سن 6 أشهر لـ5 سنوات، مضيفًا أنه لا توجد إحصائية بعدد وفيات أو الإصابات الحادة جراء فيروس كورونا التي تؤدي للدخول للعناية المركزة لأن حدوث ذلك للأطفال منخفض للغاية.

وأضاف إسلام عناني خلال اتصال هاتفي ببرنامج “التاسعة”، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، أن  إصابات الأطفال الخفيفة والمتوسطة لفيروس كورونا معقولة، والحماية كانت حتى سن عامين تقريبا بنسبة 50% وحتى سن 4 سنوات تصل الحماية لـ 47%، وهذه نسبة قليلة لأن متحور أوميكرون جعل حماية اللقاحات منخفضة.

 

 

 

الدكتور إسلام عناني اقتصاديات الدواء وعلم الأوبئة التجارب الإكلينيكة للقاح موديرنا موديرنا

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