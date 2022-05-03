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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف مواصفات مميزة لهاتف هاتف Nord 2T 5G من وان بلس

تسريبات تكشف مواصفات
تسريبات تكشف مواصفات مميزة لهاتف هاتف Nord 2T 5G من وان بلس

كشفت تسريبات أن هاتف OnePlus Nord 2T 5G من الفئة المتوسطة قد حصل على عدد من شهادات الاعتمادات من قبل عدد من وكالات الهواتف الذكية، مما يؤكد اقتراب إطلاقه من شركة وان بلس الصينية خلال الأيام المقبلة. 


وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Nord 2T 5G قد حصل على الاعتماد الهيئة المختصة بالهواتف الذكية في تايلاند ، وسيتم إطلاقه في عدد معين من الأسواق إلا أن يتم إطلاقه عالميا، حيث يتمتع الهاتف بقدرات عالية أبرزها الأداء السريع بفضل ذاكرة الوصول العشوائي التي تصل إلى 12 جيجا بايت.   

 
وسيأتي هاتف وان بلس  Nord 2T 5G بشاشة مسطحة قياس 6.43 بوصة، من نوع AMOLED ، مع معدل تحديث الشاشة 90 هرتز فى الثانية، ونقاء 1440 بكسل، مع مقاومة للمياه ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، وجودة + FullHD .

وسيقدم هاتف وان بلس  Nord 2T 5G كاميرا خلفية ثلاثية، حيث تأتي الكاميرا الأساسية ستأتى بدقة 50 ميجابيكسل بعدسة OmniVision مع كاميرا بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8  ميجابيكسل، وكاميرا من نوع ماكرو  بدقة 2  ميجابيكسل وكاميرا أمامية للصور السيلفي ومكالمات الفيديو، بدقة  16 ميجا بيكسل مع فلاش LED.  

وسيحتوي هاتف وان بلس  Nord 2T 5G على بطارية 4500 مللى أمبير فى الساعة، مع تقنية الشحن السريع بقوة 80 واط ، مع عمر بطارية يصل إلى يوم واحد وشحن في غضون 20 دقيقة فقط من الشحن، مع مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم وفتحة microSD .

 

وسيعمل هاتف وان بلس  Nord 2T 5G بمعالج قوي من نوع Dimensity 1300 SoC من شركة ميديا تيك مع دعم  تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G مع مساحة تخزين عبارة عن نسختين 128 و 256 جيجا بايت، وذاكرة تخزين عشوائية 8 و 12 جيجا بايت رام، مع نظام التشغيل Android 12 وواجهة المستخدم OxygenOS 12.
 

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