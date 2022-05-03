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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد رمضان.. رجيم ومشروبات خارقة لنسف الدهون وتعزيز الحرق.. ونصائح لهضم أفضل في العيد

العيد
العيد

بعد العيد.. أسرع رجيم للتخلص من الوزن الزائد 

لا غنى عنها.. مشروبات حارقة لنسف الكرش وإنقاص الوزن 

للمحافظة على وزنك ولهضم أفضل ..نصائح لا تغفليها 

 

زاد وزنك كثيرا خلال رمضان يمكنك التخلص من الوزن الزائد وحرق الدهون بعد العيد برجيم سريع للتخلص  من الوزن الزائد بجانب مشروبات سريعة لحرق ونسف الدهون إليك خطة  الرجيم والمشروبات  جربيها بنفسك

التحول التدريجي 


وفقا لموقع بولد سكاى الهندي قبل البحث عن الرجيم المناسب يجب  التحول التدريجي من وجبات رمضان إلى وجبات العيد، فيبدأ بتناول كمية بسيطة من حلوى العيد في وجبة واحدة فقط لمدة يومين، ثم يمكن تناول حلوى العيد في وجبتين بعد ذلك كالإفطار والغداء 

على الجانب الآخر يجب عدم الإسراف في تناول الفسيخ حتى لا يسبب متاعب صحية نحن في غني عنها، حيث لا يتناول الفرد أكثر من 150 جراماً من الفسيخ في الوجبة الواحدة مع تناول الأعشاب التي تساعد في تطهير المعدة ومقاومة التلوث مثل الشاي الأخضر مع النعناع أو الزعتر أو القرفة وتناول كميات كبيرة من الخضراوات كالبصل الأخضر والخس والملانة والترمس أيضاً لأنها تساعد في التخلص من الملح، حيث تقوم بامتصاص الملح الزائد وطرده في البراز.

رجيم سريع للتخلص من الوزن الزائد في العيد

قبل العيد رجيم سريع للتخلص من وزنك الزائد

التخلص من السموم لمدة سبعة أيام

على الجانب الآخر وفقا لموقع هيلث بجانب النصائح السابقة إليك رجيم مثالى لحرق ونسف الدهون يقدمه موقع هيلث.

مباشرة بعد الاستيقاظ، جهز كوبًا من الماء الدافئ الذي سبق لك أن عصرت فيه نصف ليمونة واشربه.

قبل الذهاب إلى الفراش، تناول كوبًا من الماء مع ملعقة صغيرة من التين وملعقة صغيرة من بذور الكتان المطحونة.

اليوم الأول: تناول أي فاكهة ما عدا الموز، يوصى باستخدام التفاح واليوسفي والكمثرى والبرتقال والجريب فروت والكيوي، والفاكهة سواء كانت طازجة أو معلبة تزود الجسم بجميع العناصر الغذائية الضرورية.

اليوم الثاني: يمكنك تناول جميع أنواع الخضار المطبوخة أو النيئة بالكميات التي تريدها، لتناول العشاء ، قم بإعداد حبة بطاطس كبيرة مشوية مع قطعة من الزبدة، ستمنحك الخضروات جميع العناصر الغذائية والألياف التي تحتاجها.

اليوم الثالث: يمكنك تناول جميع أنواع الفاكهة والخضراوات ما عدا الموز والبطاطس بقدر ما تريد.

اليوم الرابع: يمكنك تناول ما يصل إلى ثمانية موزات وشرب ثلاثة أكواب من الحليب، ويسمح بحساء الخضار، يعمل الموز على تعويض البوتاسيوم والصوديوم اللذين فقدتهما.

اليوم الخامس: يمكنك تناول ما يصل إلى 600 جرام من اللحم البقري و 6 قطع من الطماطم، زيادة تناول الماء، سوف تحصل على الحديد والبروتين من لحم البقر والفيتامينات والألياف من الطماطم.

اليوم السادس: تناول لحوم البقر والخضروات بكميات غير محدودة.

اليوم السابع: اليوم يمكنك تناول الأرز الكامل وجميع أنواع الخضار وشرب عصائر الفاكهة غير المحلاة

رجيم سريع للتخلص من الوزن الزائد في العيد

قبل العيد.. أسرع رجيم طارئ للتخلص من وزنك الزائد

تحكمى فى شهيتك بمشروبات لحرق الدهون

 

بجانب الرجيم السابق إليك وفقا لموقع برايت سايد حيل للتحكم فى شهيتك وحرق الدهون بخمس مشروبات يمكن تناولها قبل النوم سوف تساهم في كبح الرغبة الشديدة في تناول الطعام وتعزيز قدرة الجسم على فقدان الوزن، ومن أهمها :

1- مخفوق بروتين الزبادي اليوناني:

 

 يحتوي الحليب على التربتوفان والكالسيوم، مما يساعد في تحسين نوعية النوم، كما يحتوي على بروتينات الألبان بما في ذلك مصل اللبن والكازين ويمكن استخدام حليب اللوز أو الصويا غير المحلى وأضف بعض الزبادي اليوناني، ويمكنك إضافة بعض العسل للتحلية.

2- شاي البابونج:

تشير الدراسات أيضًا إلى أن شاي البابونج يساعد في التحكم في مستوى السكر في الدم و يعزز فقدان الوزن، لذا ينصح بتناول كوبًا دافئًا قبل النوم.

3- القرفة: 

القرفة مشروبًا مثاليًا للتخلص من السموم، وتساعد على حرق الدهون، ويمكنك إضافة قليل من العسل إذا كنت لا تحب الطعم.

4- بذور الحلبة:

 بذور الحلبة  تولد البذور حرارة في الجسم ويمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن، كما أنها مضاد رائع للحموضة إذا كنت تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي.

5- حليب الكركم: 

يمكن أن يساعد تناول حليب الكركم في علاج البرد والسعال والأمراض الأخرى، كما يمكن أن يساعدك أيضًا في إنقاص الوزن وتحسين عملية الهضم، وهذا لأن الكركم مليء بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تطرد السموم الضارة من الجسم.

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