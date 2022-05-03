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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. مسلمو السويد يمنعون زعيم المتطرفين من محاولة جديدة لحرق المصحف

منع المتطرف من حرق
منع المتطرف من حرق نسخة المصحف المطهر

تصدى مسلمو السويد للسياسي اليميني المتطرف راسموس بالودان أثناء محاولته مجددا حرق نسخة من القرآن الكريم أمام أحد مساجد مدينة أوبسالا السويدية.

وبحسب الصحف الدولية، فإن المتطرف راسموس بالودان أعلن على وسائل التواصل الاجتماعي ، أنه أحرق نسخة من القرآن، أمام مسجد الرسول في مدينة جونكوبينج جنوب السويد على الرغم من عدم سماح الشرطة السويدية بذلك.

منع المتطرف  من فعلته العنصرية الاستفزازية


ورفضت الشرطة السويدية طلب بالودان للحصول على إذن بمظاهرة لحرق الكتاب المقدس للمسلمين في الأول من مايو ، الذي يصادف عيد العمال العالمي في جميع أنحاء السويد.

https://www.expressen.se/tv/nyheter/har-attackeras-rasmus-paludans-bil-i-uppsala/

في غضون ذلك ، احتجت مجموعة من الناس في مالمو على استفزاز بالودان لحرق القرآن الكريم في مدن سويدية مختلفة .

ويزعم زعيم الحزب اليميني المتطرف لراسموس بالودان ،  أنه أحرق نسخة أخرى من القرآن الكريم أمام مسجد رسول في مدينة جونكوبينج جنوب السويد.

دعا السياسي التركي المولد ميكائيل يوكسل ، الذي أسس حزب الألوان المختلفة (نيان) في السويد ، في كلمة له أمام المحتجين ، إلى وقف استفزازات بالودان.

في الأسبوع الماضي ، شارك حوالي 500 شخص في الاحتجاج الذي نظمه حزب نيان أمام برلمان البلاد في العاصمة ستوكهولم.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "توقفوا عن حرق القرآن الكريم" و "توقفوا عن إهانة المسلمين".


وفي 14 أبريل الماضي ، أحرق بالودان نسخة من القرآن  في مدينة لينكوبينج جنوب السويد.

كما هدد بحرق نسخ من الكتاب المقدس خلال التجمعات الأخرى.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري ، نددت وزارة الخارجية التركية بالحادث ووصفته بأنه استفزاز ضد الإسلام.

 

اعتداء على نسخة من المصحف المطهر من قبل متطرف عنصري

يحتج المسلمون كرد فعل على دعوة زعيم اليمين المتطرف الدنماركي لعقد اجتماع ، غالبًا ما ينتهي بحرق القرآن.

https://www.expressen.se/nyheter/jag-har-inga-bevis-det-ar-en-politisk-asikt/

وذكرت الخارجية التركية"لقد أظهرت الهجمات الدنيئة على كتابنا المقدس ، القرآن الكريم ، في السويد أن دروس الماضي لم يتم تعلمها ، وأنه لا يزال هناك تردد في منع الأعمال الاستفزازية المعادية للمسلمين والعنصرية ، وأن جرائم الكراهية يتم التسامح معها بشكل وعلني بموجب ستار حرية التعبير ".

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