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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار فى مصر اليوم الأربعاء 4-5-2022

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

 

ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 4 مايو  2022 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء فى البنك المركزي 18.44جنيه للشراء و 18.55جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء فى بنوك ( مصرف أبوظبى الاسلامي،الأهلى المتحد)  18.48جنيه للشراء و 18.53جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء فى بنوك ( الأهلى ،مصر) نحو 18.45جنيه للشراء و 18.51جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء فى بنوك (التجاري الدوليCIB، العربى الافريقى الدولى، ،فيصل الإسلامى ،المصرف العربي الدولي،المصرف المتحد،العقارى المصرى العربى،أبوظبي التجاري ،بلوم ،المشرق، قطر الوطني QNB، اتش اس بى سى HSBC، الإسكندرية،البركة ،كريدى اجريكول،أبوظبى الاول FAB، الامارات دبي الوطني،الكويت الوطني ) نحو 18.43جنيه للشراء و 18.53جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء فى بنك  قناة السويس 18.42جنيه للشراء و 18.51جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء فى بنك مصر إيران للتنمية نحو 18.41جنيه للشراء و 18.51جنيه للبيع.

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أعلى سعر شراء الدولار 
 

ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر شراء الدولار مسجلا 18.48 جنيه للشراء

ورفع البنك المركزي فى اجتماع استثنائي  أسعار الفائدة بنسبة  1%  واعقبها من طرح بنكى الأهلى ومصر شهادات استثمار بعائد 18% لمدة عام ثم ارتفاع سعر الدولار إلى 18.47جنيه

وفى نوفمبر 2016 أعلن البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف ويعد هذا القرار أهم خطوة في خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ عام 2014 والذي كان نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري نحو النهوض والتعافي وأيضا التصدي للأزمات التي واجهها الاقتصاد العالمي وآخرها أزمة تفشي وباء كوفيد 19 المعرف بفيروس كورونا.

واستهدف قرار تحرير سعر الصرف  ضبط منظومة أسعار صرف الجنيه التي تمثل أحد أهم إجراءات عمليات الإصلاح الاقتصادي وعصب برنامج الإصلاح، والتي ساهمت في تحقيق العديد من المكاسب والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.

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