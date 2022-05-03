مازدا تبدأ عصر جديد من التميز والفخامة بفضل Vision Coupe .. صور

كشفت شركة مازدا اليابانية عن منصتها الجديدة التي تعمل بالدفع الخلفي ومحركاتها الستة لسيارة CX-60 SUV وثلاثة طرز أخرى ستتبعها، لكن يبدو أن نسخة الإنتاج من مفهوم Vision Coupé المحبب للشركة تبدو غير مرجحة بشكل متزايد، بعد خمس سنوات من الكشف عنها، وهي كذلك ليس من المستغرب أن يتم إلقاء اللوم على سيارات الدفع الرباعي.

مازدا تبدأ عصر جديد من التميز والفخامة بفضل Vision Coupe

تم الكشف عن Vision Coupé في معرض طوكيو للسيارات في عام 2017 كحامل علم للغة تصميم Kodoالجديدة للعلامة التجارية، والتي تم نشرها منذ ذلك الحين على مجموعة من طرازات الإنتاج بما في ذلك Mazda MX-30 EV و Mazda 3 hatchback و CX الجديدة كليًا.

مازدا تبدأ عصر جديد من التميز والفخامة بفضل Vision Coupe

اتبعت مازدا خطى مفهوم RX Vision الأكثر توجهاً نحو الأداء لعام 2015، لم تقل الشركة قط بشكل قاطع أنها تخطط لوضع المفهوم قيد الإنتاج ، ولكن كان يُعتقد أنها ستعرض عن كثب الجيل القادم من مازدا 6 السيدان، والذي كان من المقرر أن يتعامل مع BMW الفئة الخامسة بمجموعة جديدة من المحركات الستة المضمنة.

مازدا تبدأ عصر جديد من التميز والفخامة بفضل Vision Coupe

حولت Mazda الآن تركيزها إلى تطوير طرازات SUV أكثر شهرة في سياق سيارتها الرائدة الجديدة، ويعد CX-60 هو النموذج الأول في تشكيلتها الذي يستخدم الهندسة الخلفية الأصلية، محطماً الآمال في الحصول على سيارة منخفضة الارتفاع، السيدان لمنافسة الكوبيه ذات الخمسة أبواب على غرار فولكس فاجن آرتيون ومرسيدس بنز CLA.

لم يتم تأكيد تفاصيل محددة عن الطرز المستقبلية بخلاف طرازات SUVالخمسة هذه ، لكن النظام الأساسي الجديد يمكن أن يدعم أيضًا المحركات المستعرضة ونظام الدفع بالعجلات الأمامية للموديلات الأصغر، وربما يمهد الطريق لخلفاء Mazda 2 superminiو Mazda 3هاتشباك.