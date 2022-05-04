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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيارات

كوبرا تستعرض أسرع سياراتها في سباق البطولة الألمانية 2022.. فيديو

كوبرا تستعرض أسرع
كوبرا تستعرض أسرع سياراتها في سباق البطولة الألمانية 2022

أعلنت كوبرا بصفتها الشريك الرسمي لـ بطولة سباق السيارات السياحية الألمانية لموسم 2022، عن سيارة الأمان الجديدة المخصصة للسباق، حيث تن اختيار طراز كوبرا فورمينتور VZ5 التي تم ترقيتة ليصبح أقوى بواسطة شركة ABT سبورتس لاين للحصول على أداء أقوى على الحلبة.

كوبرا تستعرض أسرع سياراتها في سباق البطولة الألمانية 2022

تعتبر كوبرا فورمينتور VZ5 التي تم  طرحها العام الماضي بإنتاج محدود يبلغ 7000 سيارة، أقوى سيارة للعلامة التجارية الإسبانية ونظرًا لأن قيادة مجموعة من سيارات السباق يمكن أن تكون صعبة، فقد قدمت كوبرا أحدث حزمة ضبط من فورمينتور  ABT، مما يجعلها أسرع. بفضل برنامج AB. 

كوبرا تستعرض أسرع سياراتها في سباق البطولة الألمانية 2022

يولد محرك سيارة كوبرا فورمينتور VZ5 قوة تصل 444 حصانًا الذي تم انتاجه بواسطة أودي والمزود بشاحن توربيني 2.5 لتر خماسي الأسطوانات، وعزم اقصى للدوران يبلغ 530 نيوتن متر.

 

تسطيع سيارة كوبرا فورمينتور VZ5 المضبوطة ان تتسارع من 0 حتى 100 كم / ساعة خلال 3.9 ثانية وسرعة قصوى تصل الى 270 كم/ساعة، حيث تبدو هذه الأرقام جيدة بما يكفي لسيارة أمان وأكبر حتى بالنسبة لسيارة كروس أوفر تركز على الأداء مع قدرات الهاتشباك .

كوبرا تستعرض أسرع سياراتها في سباق البطولة الألمانية 2022

جاءت سيارة كوبرا فورمينتور VZ5 من الخارج بكسوة نحاسية اللون مع رسومات بيضاء وأضواء إضافية مثبتة على السطح، كما هو الحال مع جميع سيارات فورمينتور VZ5، فهي مزودة بأنابيب عادم رباعية مرتبة عموديًا وعجلات معدنية حصرية قياس 20 بوصة ولمسات نحاسية حول هيكل السيارة.

كوبرا تستعرض أسرع سياراتها في سباق البطولة الألمانية 2022

ستزود كوبرا البطولة بسيارتين أمان وسيارتين للتحكم في السباق وسيارة طبية وسيارة رائدة يصل مجموعها إلى ست مركبات وذلك كجزء من الشراكة مع بطولة سباق السيارات السياحية الألمانية، سيكونون حاضرين في جميع سباقات السيارات السياحية الألمانية، ابتداءاً من بورتيماو، البرتغال في نهاية هذا الأسبوع.

سباق السيارات فورمينتور كوبرا فورمينتور VZ5 ABT البطولة

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