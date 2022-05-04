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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فورد تكشف عن Mustang موديل 2024 بمحركات جديدة كليا.. صور

فورد تكشف عن Mustang
فورد تكشف عن Mustang موديل 2024 بمحركات جديدة كلياً

كشفت شركة فورد الامريكية أن الجيل القادم من فورد موستانج سيُطلق بزوج من المحركات، وسيتمكن المشترون من اختيار محرك EcoBoost سعة 2.3 لتر مع شاحن توربيني رباعي الأسطوانات أو محرك Coyote V8سعة 5.0 لتر.

فورد تكشف عن Mustang موديل 2024 بمحركات جديدة كلياً

ناقش مدير برنامج Ford Performance and Icons للمركبات محركات فورد الجديدة وقال: "ما نحتاج إلى القيام به هو جعل محرك V8أكثر صداقة للبيئة ونحتاج إلى التأكد من أنه متوافق مع اللوائح التنظيمية، وهذا شيء عملنا عليه بالتأكيد وسنعمل عليه بالتأكيد في الجيل القادم من موستانج".

فورد تكشف عن Mustang موديل 2024 بمحركات جديدة كلياً

لا تزال هناك أيضًا تقارير حول موستانج تتبنى محرك V8 بمساعدة محرك كهربائي هجين وتشير الشائعات إلى أن المحرك الكهربائي سوف يدير المحور الأمامي، بينما تدور مطحنة الاحتراق على العجلات الخلفية، وقد لا يتوفر هذا المتغير مع علبة التروس اليدوية.

فورد تكشف عن Mustang موديل 2024 بمحركات جديدة كلياً

تُظهر صورة مسربة نشرها موقع motor1 العالمي ان الواجهة الأمامية لموستانج غير المموهة، حيث يحتوي الطراز الجديد على مصابيح أمامية ذات شكل شبه منحرف ضيق، والشبكة أيضًا شبه منحرفة ولكن بتصميم واسع.

 

ستتمسك فورد بتاريخ تصميم النموذج من خلال وجود غطاء طويل وسطح خلفي قصير، وتخبرنا لقطات التجسس أن كلا الطرازين الكوبيه والقابل للتحويل قيد التطوير، ولم يتوفر الكثير من المعلومات حول التصميم الداخلي لسيارة موستانج الجديدة في الوقت الحالي، ولكن يمكننا أن نفترض أن فورد ستمنح الطراز الذي تمت ترقيته تقنيات رائدة حتى تتمكن السيارة من مواكبة مسيرة التقدم.

فورد تكشف عن Mustang موديل 2024 بمحركات جديدة كلياً

سيكون هناك أيضًا إصدار لسباقات فئة GT3 بجناح أطول من الموجود في النسخة العادية، وظهرت موستانج الجديدة لأول مرة في عام 2023، وتشير جميع المؤشرات إلى أنها ستطرح للبيع لعام 2024.

Ford Performance موستانج EcoBoost محرك V8 محرك كهربائي

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