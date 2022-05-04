قلق أهلاوي من وفاق سطيف.. حكاية حكم تونسي أخرج المصري من الكونفدرالية

يواجه فريق الأهلى، نظيره وفاق سطيف الجزائرى، فى التاسعة مساء السبت المقبل 7 مايو، باستاد الأهلى والسلام، فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، أما مباراة الإياب فتقام فى الجزائر يوم 14 مايو.

قلق في القلعة الحمراء

ضرب قلق شديد إدارة النادى الأهلى، إثر التعادل السلبى مع طلائع الجيش على إستاد السلام، ضمن الجولة السادسة عشرة من عمر منافسات الدورى الممتاز، ولم يأت القلق فقط بسبب خسارة الفريق الأحمر نقطتين جديدتين فى صراعه المحلى من أجل استعادة درع المسابقة المحلية، لكن بسبب الأداء غير المطمئن للفريق، خاصة على الصعيد الهجومى.

فى الوقت الذى يستعد الأهلى لمواجهة وفاق سطيف الجزائرى، الذي يعتمد على مجموعة من اللاعبين على أعلى مستوى، خاصة فى خط الدفاع، ولعبوا الدور الأكبر فى الإطاحة بالترجى الرياضى التونسى من دور الثمانية للبطولة القارية التى يحمل الأهلى لقبها.

إصابة السولية وتذبذب ديانج

تخلى التوفيق عن الأهلى، بعد أن تعرض عمرو السولية، محور الارتكاز الدفاعى للإصابة، بعدما اشتكى من الإصابة بشد خفيف في العضلة الخلفية، وعدم توفيق المالى أليو ديانج الذي فشل في أداء الدور القوي المعروف به، عقب معاناته من كدمة أعلى الركبة.

وانتظم الثنائي عمرو السولية وأليو ديانج، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي، حيث أعلن أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، عن جاهزية اللاعبين للمشاركة في التدريبات بصورة طبيعية في إطار الاستعداد لمواجهة وفاق سطيف الجزائري.

التاريخ في صالح الفريق الجزائري

تمكن وفاق سطيف في مناسبتين من إيقاف سلاسل التفوق للأهلي في بطولات أفريقيا، وها هو بطل دوري أبطال أفريقيا في العامين الأخيرين يجد نفسه مجددا أمام خطر توقف سلسلة تتويجاته القارية أمام نظيره الجزائري.

وعلى مدار تاريخ لقاءات الأهلي ووفاق سطيف في البطولات الأفريقية يتفوق الفريق الجزائري على نظيره المصري، بعدما نجح في إقصائه من نفس الدور ـ نصف النهائي ـ في نسخة 1988، بركلات الترجيح، بعد تبادل الفوز 2-0 بينهما في مباراتي الذهاب والإياب، لينجح الفريق الجزائري وقتها في إيقاف سلسلة تواجد الأهلي لـ6 سنوات متتالية في المباريات النهائية للبطولات الأفريقية.

في عام 2015 خسر الأهلي أمام الوفاق مباراة السوبر الأفريقي بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1، لتكون أول مرة يخسر فيها بطل مصر لقب البطولة بعد 6 انتصارات متتالية أيضا توج فيها جميعا، بينما ابتسمت المواجهة للأهلي في نصف نهائي 2018 فقط.

أزمة حكم اللقاء

المباراة بين وفاق سطيف والأهلي سيديرها الحكم التونسي صاحب الأزمة الشهيرة التي شهدتها مباراة نهضة بركان والمصري في كأس الكونفدرالية والتي شهدت إعتداءات من لاعبي وجهاز المصري علي الحكم.

وسيدير المباراة الحكم التونسي صادق السالمي، ويعاونه التونسي خليل حساني مساعد أول، والليبي عطية عيسي مساعد ثانٍ، والتونسي يوسف السرايري حكم رابع، في حين تم تعيين الحكم التونسي هيثم قيراط علي تقنية الفيديو حكم var، والمغربي زكريا برنيسي مساعد أول لحكم تقنية الفيديو، والمغربي عادل زوراق مساعد ثاني لحكم تقنية الفيديو.

وشهدت مباراة المصري ونهضة بركان عدم احتساب ركلة جزاء لصالح محمد عنتر، واحتسبها الحكم ضده بداعِ التمثيل، إضافة إلى تعمد فريق نهضة بركان إضاعة الوقت أمام حكم المباراة، الذي لم يتخذ أي إجراءات، فضلًا عن أنه احتسب 4 دقائق فقط وقتا بدلا من الضائع.

وجاء اعتداء أفراد الجهاز الفني بالنادي المصري على الحكم نتيجة الاستفزازات التي حدثت في المباراة، حيث وجه الحكم السباب إلى عناصر الجهاز الفني، وهو ما يثير القلق في الأهلي من تكرار نفس الأمر، أو انتقام الحكم من فريق الأهلي المصري.