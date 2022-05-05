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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر ومواصفات هاتف شاومي Redmi Note 10T ملك الفئة المتوسطة

هاتف شاومي الجديد
هاتف شاومي الجديد Redmi Note 10T

أصدرت شركة شاومي Xiaomi، مجموعة رائعة ومميزة من إصداراتها ضمن سلسلة ريدمي نوت 11، يبلغ عددها 13 هاتفا، وعلى ما يبدو أن عملاقة التقنية الصينية تعتزم تقديم إصدار جديد ضمن التشكيلة الرائدة.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أطلقت شركة شاومي، هاتف Redmi Note 10T، بقدرات 5G للسوق الياباني، وهو العضو العاشر في السلسلة السابقة "ريدمي نوت 10"، واليوم، تخطط الشركة لتقديم هاتف مختلف تماما عن إصدار Redmi Note 10T 5G، الذي تم إطلاقه في صيف عام 2021.

 

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سعر ومواصفات هاتف Redmi Note 10T


وتبعا للمعلومات، يأتي هاتف شاومي الجديد Redmi Note 10T، مزودا بمعالج كوالكوم من نوع Snapdragon 480 وإعداد كاميرا مزدوجة، حيث يحتوي إعداد الكاميرا الرئيسي في الخلف على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بكاميرا ثانوية بدقة 2 ميجابكسل، كما يوجد أيضا فلاش LED مزدوج اللون.


ويضم الجزء الأمامي من هاتف شاومي الجديد Redmi Note 10T، شاشة مثقبة من نوع LCD، بقياس 6.5 بوصة، وبدقة 1080 بكسل، تدعم معدل تحديث يصل إلى 90 هرتز، وتوفر 4096 مستوى من السطوع، وتحتوي الشاشة على كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل.

ويتم تشغيل هاتف شاومي الجديد Redmi Note 10T، بمعالج Snapdragon 480، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام تبلغ سعتها 4 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت،  قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية micro SD.

هاتف شاومي الجديد Redmi Note 10T

ويحزم هاتف شاومي الجديد Redmi Note 10T، على بطارية كبيرة تبلغ قوتها 5000 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات، كما يدعم الهاتف تشغيل بطاقة الاتصال الرقمية eSIM.

وتشمل الميزات بهاتف شاومي الجديد Redmi Note 10T، مقبس بقياس 3.5 ملميتر لسماعات الرأس ، ويدعم الهاتف تقنية الدفع NFC للبنوك المحلية، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم MIUI 13، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.

وتبيع شاومي هذه النسخة اليابانية من هاتف Redmi Note 10T، في 3 ألوان هي الرمادي والأزرق الداكن والأزرق المائي، مقابل سعر حوالي 270 دولار (أي ما يعادل 4900 جنيه مصري).

هاتف شاومي الجديد Redmi Note 10T
شاومي ريدمي نوت 11 هاتف Redmi Note 10T Redmi Note 10T ريدمي نوت 10 Redmi Note 10T 5G

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