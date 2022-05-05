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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار توريد القمح لـ الصوامع بالوادي الجديد خلال إجازة العيد

ارشيفيه
ارشيفيه

أعلنت مديرية الزراعة بالوادي الجديد،عن  استمرار توريد  محصول القمح خلال اجازة العيد حيث تم توريد 65833 طن قمح تضمنت توريد 6858 طنا بصومعة الخارجة و 34379 طن بصومعة شرق العوينات و49 طنا ببنك التسليف و24547 طنا خارج المحافظة.

وتابع الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، أعمال الحصاد والتوريد بمركز الخارجة بالتنسيق مع المحطة الإقليمية للبحوث الزراعية، حيث تفقد عدة مناطق لحصاد القمح وعقد لقاءات مع المزارعين.

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وقال المرسى، إن محصول القمح سجل هذا الموسم 2021 /2022 مساحة مزروعة بلغت 342094.21 فدانا بزيادة قدرها 88083.11 فدان عن العام السابق، وكانت أكبر مساحة مزروعة قمح بمنطقة العوينات، حيث بلغت 191439 فدانا يليها الفرافرة، بلغت مساحة القمح بها 95044 فدانا.

وأضاف أن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وجه بتوفير كافة التيسيرات للمزارعين خلال أعمال التوريد وصرف المستحقات المالية خلال 48 ساعة بحد أقصى طبقًا للتوجيهات الرئاسية الصادرة بهذا الشأن، مع التشديد على إجراءات حظر نقل الأقماح بين المراكز أو خارج المحافظة، مشيرا إلى مبادرة المحافظة لمنح حوافز مجزية لموردي القمح من صغار المزارعين والمستثمرين، وأن حجم الإنتاج المتوقع من محصول القمح هذا العام 914 ألفا و633 طنا.

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