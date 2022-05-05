فرحة وبهجة.. "الشباب والرياضة" تحتفل بعيد الفطر مع أهالي"حياة كريمة" في الجيزة

تحت شعار العيد أحلى بمراكز الشباب، احتفلت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ولأول مرة بعيد الفطر المبارك بمراكز حياة كريمة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وإشراف وتوجيهات اللواء عبد الرحمن شلش وكيل الوزارة مدير المديرية.



الاحتفال بالعيد جاء وسط أجواء من الفرحة والبهجة من كل أهل القرى وأطفالها؛ حيث تم توزيع الهدايا والحلى على الأطفال وذوي الهمم من مديري الإدارة والعاملين بالإدارة والمراكز وكذلك عمل فقرات ترويجية وألعاب وفقرات فنية.

يأتي ذلك في إطار إهتمام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بفتح مراكز الشباب أيام العيد للجمهور، وأن يكون الشعار العيد أحلي بمراكز شباب مصر، كما يولي اهتماماً كبيرآ بمراكز حياة كريمة.

589

54545