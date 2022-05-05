عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة مليون و ٧٥٠ ألف

سكرتير مساعد قنا يتفقد أعمال مشروع مجمع مواقف الوقف الجديد

تفقد مجمع المواقف
تفقد مجمع المواقف الجديد

تفقد محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا ، الأعمال الإنشائية بالمرحلة الثانية من موقف سيارات الأجرة بمركز ومدينة الوقف، و تابع إلتزام السائقين بتعريفة الأجرة  المقررة خلال العطلة الرسمية.

 

وأوضح أبوكريشة، بأن مجمع مواقف مركز الوقف يقع على مساحة ٤٢٠٠ فدان بتكلفة مليون و ٧٥٠ ألف جنيه للمرحلة الأولى والثانية و الممول من الخطة الاستثمارية للمحافظة.

 

وكيل الصحة بقنا يوجه بإصلاح حضانات معطلة بمستشفى قوص المركزي

محافظ قنا يكلف السكرتير العام المساعد بمتابعة مشروعات حياة كريمة في فرشوط

 

و أشار السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا ، إلى أن مراحل تنفيذ المشروع تتم على ٣ مراحل ويستوعب ١٢٠ سيارة و يضم مكتب إدارى و مصلى و دورات مياة للرجال و السيدات. 

 

وأضاف السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا ، بأن الهدف من إقامة مجمع للمواقف بمراكز ومدن المحافظة هو القضاء على المواقف العشوائية و تخفيف حدة الإزدحام داخل المدن و التيسير على المواطنين للتنقل بين المراكز بسهولة ويسر و إعادة الوجه الجمالى و الحضارى للمدن.


كما تفقد أبوكريشة، نقطة إسعاف المراشدة بمركز الوقف للإطمئنان على مدى جاهزيتها وتقديم الخدمات للمواطنين في حالة حدوث أى طارئ على الطريق السريع وعمل الإسعافات الأولية للمصابين أثناء نقلهم للمستشفى لاستكمال العلاج .


و أوضح السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا ، بأن نقطة الإسعاف تضم سيارة مجهزة على أعلى مستوى لتقديم خدمات نقل حالات الطوارئ على مدار ٢٤ ساعة لتضاف للخدمة التى يقدمها مرفق الإسعاف بالمحافظة للمساعدة على سرعة الاستجابة للبلاغات الطارئة، من أجل توفير حياة كريمة و آدمية للمواطن القنائى.

تفقد مجمع المواقف الجديد 
تفقد مجمع المواقف الجديد 
تفقد مجمع المواقف الجديد 
تفقد مجمع المواقف الجديد 
الاسعاف
الاسعاف
تفقد مجمع المواقف الجديد 
قنا الوقف المراشدة الإسعاف موقف السيارات مجمع المواقف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدى البلد ينفرد بأول تعليق من ياسمين صبري بعد انفصالها عن أحمد أبو هشيمة

أكن له كل الاحترام.. ياسمين صبري لصدى البلد: الانفصال تم بهدوء مع أبو هشيمة

أنا لا أخسر أبدا.. تعليق غامض لأبوهشيمة بعد انفصاله عن ياسمين صبري

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 5-5-2022

بدون محمد صلاح.. ليفربول يعلن عن قميصه الأساسي للموسم الجديد

علي جمعة: 3 علامات تسبق ظهور المسيح الدجال تحقق منها اثنتان

أسعار الذهب اليوم الخميس 5-5-2022

مصر تشهد عواصف ترابية وأمطار بعدة محافظات غدا

موضوعات متعلقة

محافظ قنا يكلف السكرتير المساعد بمتابعة إزالة تعديات الأراضى الزراعية خلال العيد

في حملات صحية.. تحرير مخالفات لـ 5 منشآت غذائية بقنا

ترشيحاتنا

تداعيات قرار الفيدرالي الأمريكي .. اضطراب أسعار الذهب والعملات

اقتراح أمام الحكومة.. مشروع لزراعة "التوت" حول حواف الترع والمجاري لإنتاج الحرير

حبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة تزوير مستندات مشروعات الاقتصاد غير الرسمي

هيئة الدواء توجه بضبط تشغيلات مغشوشة من المضاد الحيوي زوراكسون

الطقس غدا.. انخفاض درجات الحرارة ونشاط رياح بعدة مناطق والقاهرة 27 درجة

مارك زوكربيرج يعلن إطلاق ميزة جديدة لـ "رسائل واتساب"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرو دياب يشكر الكويت بعد حفل ثالث أيام العيد.. صور

توم كروز يحضر العرض الخاص لفيلمه Top Gun: Maverick في سان دييجو

الدنيا دوارة.. ماجد المهندس يطرب جمهور جدة بحفلات العيد في السعودية

شيرين عبد الوهاب تحيي حفل عيد الفطر في الإمارات.. شاهد

فيديو

حدث في هدوء.. تفاصيل انفصال ياسمين صبري وأبو هشيمة

إندومي وحواوشي.. الأغذية المغشوشة تغزو الأسواق وتهدد الصحة العامة.. فيديوجراف

تفاصيل لأول مرة.. خالد الصاوي يكشف كيف تلقى خبر وفاة ابنه..فيديو جراف

شيرين عبد الوهاب تحيي حفل عيد الفطر في الإمارات.. شاهد

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

اﻟﻤﺰﻳﺪ