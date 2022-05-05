سكرتير مساعد قنا يتفقد أعمال مشروع مجمع مواقف الوقف الجديد

بتكلفة مليون و ٧٥٠ ألف

تفقد محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا ، الأعمال الإنشائية بالمرحلة الثانية من موقف سيارات الأجرة بمركز ومدينة الوقف، و تابع إلتزام السائقين بتعريفة الأجرة المقررة خلال العطلة الرسمية.

وأوضح أبوكريشة، بأن مجمع مواقف مركز الوقف يقع على مساحة ٤٢٠٠ فدان بتكلفة مليون و ٧٥٠ ألف جنيه للمرحلة الأولى والثانية و الممول من الخطة الاستثمارية للمحافظة.

و أشار السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا ، إلى أن مراحل تنفيذ المشروع تتم على ٣ مراحل ويستوعب ١٢٠ سيارة و يضم مكتب إدارى و مصلى و دورات مياة للرجال و السيدات.

وأضاف السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا ، بأن الهدف من إقامة مجمع للمواقف بمراكز ومدن المحافظة هو القضاء على المواقف العشوائية و تخفيف حدة الإزدحام داخل المدن و التيسير على المواطنين للتنقل بين المراكز بسهولة ويسر و إعادة الوجه الجمالى و الحضارى للمدن.



كما تفقد أبوكريشة، نقطة إسعاف المراشدة بمركز الوقف للإطمئنان على مدى جاهزيتها وتقديم الخدمات للمواطنين في حالة حدوث أى طارئ على الطريق السريع وعمل الإسعافات الأولية للمصابين أثناء نقلهم للمستشفى لاستكمال العلاج .



و أوضح السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا ، بأن نقطة الإسعاف تضم سيارة مجهزة على أعلى مستوى لتقديم خدمات نقل حالات الطوارئ على مدار ٢٤ ساعة لتضاف للخدمة التى يقدمها مرفق الإسعاف بالمحافظة للمساعدة على سرعة الاستجابة للبلاغات الطارئة، من أجل توفير حياة كريمة و آدمية للمواطن القنائى.

تفقد مجمع المواقف الجديد

تفقد مجمع المواقف الجديد

تفقد مجمع المواقف الجديد

تفقد مجمع المواقف الجديد

الاسعاف

الاسعاف