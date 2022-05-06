الرئيس التنفيذي لشركة "سوشيال تروث" يعلن سعادته بالإدارة الجديدة لـ تويتر

أوضح الرئيس التنفيذي “ديفين نونز” لشركة “تروث سوشيال” Truth Social، إن إدارة منصة التواصل الاجتماعي الجديدة متمثلة في “دونالد ترامب” سعيدة بصفقة استحواذ أغنى رجل في العالم على عملاق التواصل الاجتماعي تويتر، وقد حصل "إيلون ماسك" على تويتر في صفقة هائلة تبلغ قيمتها 44 مليار دولار.

وقال نونز لـ "Fox News"، أنه يجب على ماسك الاستمرار في هذه الصفقة ومحاولة إنجاحها بكل الطرق، حيث تثق تروث سوشيال Truth Social أن ماسك بوجوده في هذا المنصب سيستطيع مواجهة عمالقة التكنولوجيا.

إدارة “تروث سوشيال” تعلن سعادتها بـ شراء إيلون ماسك لشركة تويتر

ويشار إلى أن نونز قام بالتلميح إلى أن الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب” شجّع ماسك بالاستحواذ على تويتر ولكن لم يوضح ما إذا كان ترامب قد تحدث إلى ماسك مباشرة أم لا، وذلك وفقًا لما نشر موقع businessinsider.

وتساند تروث سوشيال Truth Social المتمثلة في ترامب، ماسك في الأساس حيث يعتقد أنه سيعيد الحسابات المعلقة والمحظورة وذلك وفقًا لما أشاره ماسك إلى أنه سيرغب في تخفيف قواعد تويتر والحد خطاب الكراهية والمعلومات الخاطئة على المنصة.

ووضحت مصادر لصحيفة وول ستريت جورنال أن ماسك قال إنه يشعر بالفزع لأن ترامب لا يزال ممنوعا من تويتر. وقد تم حظر ترامب بشكل دائم من تويتر في يناير 2021 عقب أعمال الشغب في الكابيتول. وقالت حينها منصة تويتر إنها أوقفته بسبب خطر المزيد من التحريض على العنف.

كما أن ماسك أشار الأسبوع الماضي عبر تغريدة أن تروث سوشيال Truth Social كانت متقدمة على تويتر في متجر تطبيقات آبل ، وقال في تغريدة متابعة أن Truth Social موجودة لأن تويتر "فرض رقابة على حرية التعبير".

وقد وضح ترامب سابقًا أنه لا يوجد لديه أي نية للعودة إلا تويتر، على الرغم من ذلك فهو يثق في إدارة ماسك الجديدة واصفًا إياه بأنه رجل جيد وسيحسّن من تويتر تحسنًا ملحوظًا.