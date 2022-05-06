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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بسبب تراجع الأرباح.. "ميتا" لن تقبل موظفين جدد هذا العام

شركة ميتا
شركة ميتا

ستقوم شركة ميتا Meta المالكة لـ فيسبوك Facebook، بالحد من استقبال الموظفين الجدد كجزء من جهودها لخفض التكاليف بسبب توقعات الإيرادات الضعيفة و تعمل شركة ميتا على إبطاء وتيرة التوظيف أو إيقاف التوظيف مؤقتًا للمناصب باختلاف درجاتها الوظيفية المتوسطة إلى العليا.

وبحسب ما نشر موقع Engadget، قالت المصادر إن الشركة بدأت في تعليق التوظيف بعد تأجيلها لتعيين مهندسين جدد على مستوى المبتدئين خلال الأسابيع الماضية.

"ميتا" لن تقبل موظفين جدد هذا العام

وعلى الرغم من أن نتائج أرباح فيسبوك الأخيرة كانت أفضل من المتوقع، حيث تتوقع الشركة أيضًا انخفاضا في الإيرادات في الربع المقبل جزئيا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

حيث  قال المدير المالي للشركة "ديفيد ويهنر"، إن ميتا شهدت تباطؤا إضافيا في النمو بعد بداية حرب أوكرانيا بسبب خسارة الإيرادات في روسيا بالإضافة إلى انخفاض الطلب على الإعلانات داخل أوروبا وخارج المنطقة.

بالإضافة إلى أن فيسبوك تتوقع خسارة 10 مليارات دولار من العائدات بسبب التغييرات في إعدادات خصوصية آبل على iOS، حيث قدمت مصنعة هواتف آيفون ميزة جديدة في وقت سابق من هذا العام تحد من وصول المعلنين إلى رمز IDFA الفريد المرتبط بأجهزة المستخدمين، وبذلك سيتم منع الشركات بالتعرف هلى بيانات المستخدمين وعرض إعلانات مستهدفة لهم.  

وبحسب التسريبات سيستمر تجميد التوظيف بقية عام 2022 وقطعًا سيقوم  بالتأثير على كل إدارة تقريبا في ميتا، حيث لن يتم تعيين مهندسين ومديرين وغيرهم طوال هذا العام

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